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Frage des Tages

Würden Sie in ein Robotaxi einsteigen?

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06.08.2026 11:33
Vertrauen Sie selbstfahrenden Taxis?
Vertrauen Sie selbstfahrenden Taxis?(Bild: AFP/HEATHER DIEHL)
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Von Community

Mit der rasanten Entwicklung autonomer Fahrzeuge rücken Robotaxis immer stärker in den Fokus. In mehreren Städten weltweit sind sie bereits im Testbetrieb oder sogar regulär unterwegs. Unsere Frage des Tages vom 06. August lautet daher: „Würden Sie in ein Robotaxi einsteigen?“

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Vertrauen Sie der Technologie und würden eine Fahrt ohne menschlichen Fahrer wagen, oder hätten Sie dabei ein ungutes Gefühl? Sehen Sie Robotaxis als sinnvolle Innovation oder bevorzugen Sie weiterhin klassische Taxis? Wie stehen Sie zur Zukunft des autonomen Fahrens?

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