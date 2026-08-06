Wölfe reagieren auf menschlichen Angstschweiß

Weder Wölfe noch Hunde zeigen sich von menschlichem Angstgeruch besonders angezogen oder abgestoßen. Sie ändern aber ihr Verhalten ein wenig, wenn er präsent ist. Im Experiment suchen sie die aufgestellten Geruchsproben öfter auf, verbrachten aber weniger Zeit dort und blickten öfter zur Tiertrainerin, was eine „unsicherheitsähnliche Reaktion“ sei, so Capitain in der Studie, die in der Fachzeitschrift „Animal Cognition“ erschienen ist.