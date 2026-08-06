ÖFB-Legionär neuer Kapitän bei deutschem Kultklub!

Irvine wechselt nach Japan

Vorgänger Irvine hat den Verein auf eigenen Wunsch nach fünf Jahren und 153 Pflichtspielen verlassen. Nachdem es in der vergangenen Saison immer wieder zu Reibereien zwischen Spieler, Klub und Fans gekommen war, teilte der australische Nationalspieler nach der WM mit, dass er eine neue Herausforderung suchen möchte. Am Mittwoch wurde sein Wechsel zum japanischen Erstligisten Cerezo Osaka offiziell.