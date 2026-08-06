ÖFB-Legionär neuer Kapitän bei deutschem Kultklub!

Der deutsche Kultklub St. Pauli hat einen neuen Kapitän – und der kommt aus Österreich! Verteidiger David Nemeth wurde von Trainer Marcel Rapp ernannt, nachdem sich der australische WM-Teilnehmer Jackson Irvine nach fünf Jahren vom Klub verabschiedet hat.
Die Kapitänsfrage bei den Hamburgern ist geklärt. Trainer Rapp schenkt ÖFB-Legionär Nemeth das Vertrauen, Absteiger St. Pauli in der Zweiten Bundesliga als Kapitän anzuführen und die Mission Wiederaufstieg in Angriff zu nehmen.
Unterstützt wird er dabei von Marcus Mathisen und Branimir Hrgota. Die erste Bewährungsprobe für den neuen Kapitän gibt es bereits am Sonntag zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison gegen Greuther Fürth.
Irvine wechselt nach Japan
Vorgänger Irvine hat den Verein auf eigenen Wunsch nach fünf Jahren und 153 Pflichtspielen verlassen. Nachdem es in der vergangenen Saison immer wieder zu Reibereien zwischen Spieler, Klub und Fans gekommen war, teilte der australische Nationalspieler nach der WM mit, dass er eine neue Herausforderung suchen möchte. Am Mittwoch wurde sein Wechsel zum japanischen Erstligisten Cerezo Osaka offiziell.
David Nemeth ist seit 2022 bei St. Pauli und hat sich seitdem zu einem wichtigen Baustein des Kaders entwickelt. In der vergangenen Saison war er für die Hamburger in der Bundesliga im Einsatz. Die Profi-Karriere des 25-Jährigen nahm einst beim SV Mattersburg ihren Anfang.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.