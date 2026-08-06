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Auböck-Erbe bei EM

DAS ist Österreichs neuer Komet im Schwimmbecken!

Sport-Mix
06.08.2026 11:30
Christian Giefing greift bei seiner ersten EM an.
Christian Giefing greift bei seiner ersten EM an.(Bild: Brigitte Giefing)
Porträt von Gernot Bachler
Von Gernot Bachler

Er ist Österreichs große Schwimm-Hoffnung der Zukunft! Der erst 18-jährige Christian Giefing bestreitet in Paris seine erste EM und macht dort Jagd auf Felix Auböcks Rekord. Die „Krone“ erfuhr, auf welchen Distanzen der Spaß überwiegt, worauf der Fokus gerichtet ist und warum abseits des Beckens sein liebstes Hobby im Bett stattfindet ...

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Da steht er, groß, breitschultrig, mit blonden Locken und Brille und spricht über seine Liebe zu den 200 und 400 Meter Kraul. Nur dass der Betreffende nicht mehr Felix Auböck, lange Jahre Österreichs Vorzeigeschwimmer Nummer eins, ist, sondern Christian Giefing. Sein legitimer Nachfolger.

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