DAS ist Österreichs neuer Komet im Schwimmbecken!

Er ist Österreichs große Schwimm-Hoffnung der Zukunft! Der erst 18-jährige Christian Giefing bestreitet in Paris seine erste EM und macht dort Jagd auf Felix Auböcks Rekord. Die „Krone“ erfuhr, auf welchen Distanzen der Spaß überwiegt, worauf der Fokus gerichtet ist und warum abseits des Beckens sein liebstes Hobby im Bett stattfindet ...
Da steht er, groß, breitschultrig, mit blonden Locken und Brille und spricht über seine Liebe zu den 200 und 400 Meter Kraul. Nur dass der Betreffende nicht mehr Felix Auböck, lange Jahre Österreichs Vorzeigeschwimmer Nummer eins, ist, sondern Christian Giefing. Sein legitimer Nachfolger.
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