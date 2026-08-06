DAS ist Österreichs neuer Komet im Schwimmbecken!

Er ist Österreichs große Schwimm-Hoffnung der Zukunft! Der erst 18-jährige Christian Giefing bestreitet in Paris seine erste EM und macht dort Jagd auf Felix Auböcks Rekord. Die „Krone“ erfuhr, auf welchen Distanzen der Spaß überwiegt, worauf der Fokus gerichtet ist und warum abseits des Beckens sein liebstes Hobby im Bett stattfindet ...