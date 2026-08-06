Drei Esel überlebten Waldbrand in Spanien

Inzwischen hat sich die Lage in Spanien bis auf kleinere Feuer entspannt. Die Großbrände rund um die Hauptstadt Madrid sind unter Kontrolle. Die gewaltigen Waldbrände haben Tausende Hektar Natur zerstört, auch viele Häuser wurden Opfer der Flammen. Bewohnerinnen und Bewohner berichteten, dass sie von der Polizei nicht in Sperrgebiete gelassen worden seien. Daher hätten manche Tiere nicht mehr gerettet werden können. Oft fehlte den Menschen auch die Zeit, da sie ihre Häuser möglichst schnell verlassen mussten, um sich selbst zu schützen.