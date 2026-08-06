Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Retteten sich selbst

Drei Esel überlebten Waldbrand in Spanien

Ausland
06.08.2026 11:47
In Spanien haben drei Esel einen verheerenden Waldbrand überlebt, der auf ihrer Farm wütete.
In Spanien haben drei Esel einen verheerenden Waldbrand überlebt, der auf ihrer Farm wütete.(Bild: Krone KREATIV/AFP/OSCAR DEL POZO; Instagram/Granja Salcedillo)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Viel Glück hatten drei Esel in Spanien: Sie überlebten einen verheerenden Waldbrand, der auf ihrer Farm im Dorf Palazuelo (Provinz Badajoz) wütete. Ihre Besitzerin hatte nicht mehr ausreichend Zeit, um alle Tiere zu retten. Sie schaffte es nur noch, die Esel aus ihrem Stall auf ein Feld zu lassen ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Als sich das Feuer am Nachmittag legte, kehrte die Landwirtin zurück, um nach ihnen zu suchen. Dabei dürfte sie wohl positiv überrascht gewesen sein, denn alle drei hatten den Waldbrand überlebt. Man habe geglaubt, sie verloren zu haben, schrieb die Landwirtin auf der Plattform Instagram zu einem Video von dem Wiedersehen. Es gebe keine Worte, um die Erleichterung zu beschreiben. Das sei an diesem Tag die schönste Nachricht. 

Die Schweinefarm sei intakt geblieben, postete die Spanierin an anderer Stelle. „Die Schweine taten monatelang, was viele vergessen: den Wald reinigen, den Brennstoff reduzieren und eine feuerfestere Landschaft schaffen. Jeden Sommer beklagen wir uns, wenn der Wald brennt, aber wir geben weiterhin eines der besten Werkzeuge zur Verhinderung großer Brände auf: die umfangreiche Viehzucht (...)“, schrieb sie.

Hier sehen Sie eine Aufnahme der drei Esel:

Die Landwirtin hat laut ihrem Instagram-Account auch Schafe. Das Feuer habe diesmal nur wenige Stunden gedauert, seine Spuren würden aber noch lange bleiben. Es tue weh, das zu sehen. In Spanien wird inzwischen öfter auf die Vorbeugung durch Viehzucht gesetzt, etwa von Cachena-Rindern, die das Buschland auf einer angemessenen Höhe halten, und Sträucher wie Brombeeren und Ginster fressen. Diese Pflanzen enthalten Öle, die intensiv brennen und Feuer vom Boden bis in die Baumkronen tragen können.

Lesen Sie auch:
In Spanien wird zunehmend auf Cachena-Rinder gesetzt, um Bränden vorzubeugen.
Fressen gegen Feuer
In Spanien sollen Rinder vor Waldbränden schützen
23.07.2026
Feuerhölle in Spanien
„Diese Bilder bekommt man nicht mehr aus dem Kopf“
30.07.2026

Inzwischen hat sich die Lage in Spanien bis auf kleinere Feuer entspannt. Die Großbrände rund um die Hauptstadt Madrid sind unter Kontrolle. Die gewaltigen Waldbrände haben Tausende Hektar Natur zerstört, auch viele Häuser wurden Opfer der Flammen. Bewohnerinnen und Bewohner berichteten, dass sie von der Polizei nicht in Sperrgebiete gelassen worden seien. Daher hätten manche Tiere nicht mehr gerettet werden können. Oft fehlte den Menschen auch die Zeit, da sie ihre Häuser möglichst schnell verlassen mussten, um sich selbst zu schützen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Ausland
06.08.2026 11:47
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Spanien
Instagram
WaldbrandWald
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf