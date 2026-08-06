Unfall auf Bahnübergang: 71-jährige Frau tot

Zu einem schweren Unfall ist es am Donnerstagvormittag auf der GKB-Strecke zwischen Premstätten und Lieboch (Steiermark) gekommen. Eine Schnellbahngarnitur erfasste auf einem Bahnübergang einen Pkw. Die 71-jährige Lenkerin überlebte den Aufprall nicht.
Der Unfall ereignete sich laut Landespolizeidirektion gegen 9.30 Uhr auf der GKB-Eisenbahnstrecke zwischen Premstätten und Lieboch südlich von Graz. Laut Polizeidirektion Steiermark wurde der Pkw einer 71-jährigen Frau aus dem Bezirk Graz-Umgebung auf einem Bahnübergang im Gemeindegebiet von Premstätten von einer Schnellbahngarnitur erfasst.
Rotlichtsignal übersehen
Die Lenkerin wollte die mit Lichtsignalen gesicherte Eisenbahnkruzung auf der Gemeindestraße „Am Damm“ aus Richtung der dort ansässigen Firmen kommend in Richtung Tobelbader Straße überqueren. Die Frau dürfte das Rotlichtsignal übersehen haben, wodurch es zu einer seitlichen Kollision mit dem Zug kam. Dieser war mit ca. 20 Fahrgästen besetzt. Der Pkw wurde zur Seite geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.
Der Bahnverkehr war auf den Linien S61 und S7 bis etwa 12.20 Uhr eingestellt. Für die Fahrgäste wurde ein Schienenersatzverkehr mit Bussen eingerichtet.
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