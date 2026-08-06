Unfall auf Bahnübergang: 71-jährige Frau tot

Rotlichtsignal übersehen

Die Lenkerin wollte die mit Lichtsignalen gesicherte Eisenbahnkruzung auf der Gemeindestraße „Am Damm“ aus Richtung der dort ansässigen Firmen kommend in Richtung Tobelbader Straße überqueren. Die Frau dürfte das Rotlichtsignal übersehen haben, wodurch es zu einer seitlichen Kollision mit dem Zug kam. Dieser war mit ca. 20 Fahrgästen besetzt. Der Pkw wurde zur Seite geschleudert und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand.