Schubhäftling gelingt bei Transport die Flucht

Einem Insassen des Anhaltezentrums in Bludenz (Vorarlberg) ist die Flucht gelungen. Der Mann konnte während der Überstellung zu einem Fahrzeug entkommen. Eine großangelegte Suche mit mehreren Polizeistreifen im Stadtgebiet ist aktuell im Gange. Laut Behörden geht von dem Mann keine Gefahr aus.
Im Stadtgebiet von Bludenz läuft derzeit eine umfassende Fahndung nach einem flüchtigen Schubhäftling. Dem Mann war es zuvor gelungen, sich der polizeilichen Aufsicht zu entziehen. Er ergriff die Flucht, als er von Beamten des Polizeianhaltezentrums zu einem Transportfahrzeug eskortiert wurde.
Keine Gefahr für Bevölkerung
An der sofort eingeleiteten Suchaktion sind mehrere Streifen der Polizei beteiligt. Von offizieller Seite wird betont, dass von der Person keine Gefahr für die Öffentlichkeit ausgehe.
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