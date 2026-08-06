Schubhäftling gelingt bei Transport die Flucht

Im Stadtgebiet von Bludenz läuft derzeit eine umfassende Fahndung nach einem flüchtigen Schubhäftling. Dem Mann war es zuvor gelungen, sich der polizeilichen Aufsicht zu entziehen. Er ergriff die Flucht, als er von Beamten des Polizeianhaltezentrums zu einem Transportfahrzeug eskortiert wurde.