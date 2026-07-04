Youngster Taucher fordert Langmann im Endspiel

In ihren Semifinal-Partien setzten sich sowohl der 29-jährige Wiener als auch der junge Hohenemser in zwei Sätzen durch. Allerdings hatte Taucher deutlich weniger Mühe als sein Finalgegner. Gegen den Steirer Martin Hörz-Weber gab er insgesamt nur zwei Games ab und setzte sich am Ende mit 6:0, 6:2 durch. Der top gesetzte Langmann musste gegen Routinier Josef Riegler in der Neuauflage des vorjährigen ÖM-Finals deutlich härter kämpfen, behielt mit 7:5 und 6:4 aber dennoch die Oberhand.