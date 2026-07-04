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Traumfinale perfekt

Youngster Taucher fordert Langmann im Endspiel

Tennis
04.07.2026 12:39
Maxi Taucher gilt als größte heimische Hoffnung im Rollstuhltennis.
Maxi Taucher gilt als größte heimische Hoffnung im Rollstuhltennis.(Bild: GEPA)
Porträt von Peter Weihs
Von Peter Weihs

Die österreichischen Tennis-Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf haben ihr erstes Traumfinale! Bei den Rollstuhl-Assen kommt es zum Aufeinandertreffen von Nico Langmann und Youngster Maxi Taucher. Für den 18-jährigen Vorarlberger wäre es der erste rot-weiß-rote Titel.

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In ihren Semifinal-Partien setzten sich sowohl der 29-jährige Wiener als auch der junge Hohenemser in zwei Sätzen durch. Allerdings hatte Taucher deutlich weniger Mühe als sein Finalgegner. Gegen den Steirer Martin Hörz-Weber gab er insgesamt nur zwei Games ab und setzte sich am Ende mit 6:0, 6:2 durch. Der top gesetzte Langmann musste gegen Routinier Josef Riegler in der Neuauflage des vorjährigen ÖM-Finals deutlich härter kämpfen, behielt mit 7:5 und 6:4 aber dennoch die Oberhand.

Nico Langmann wartet im Finale auf Maxi Taucher.
Nico Langmann wartet im Finale auf Maxi Taucher.(Bild: GEPA)

Letztes Duell ging an Langmann
Damit kommt es am Sonntag um neun Uhr in der Früh zum absoluten Traumfinale zwischen Langmann, der in der Weltrangliste an Position 37 aufscheint und Taucher, der vier Plätze dahinter liegt. Das bislang letzte Aufeinandertreffen der beiden Austro-Asse hatte Langmann im März im Semifinale des ITF WC100-Turniers in Biel (Sz) glatt mit 6:2, 6:3 für sich entschieden.

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