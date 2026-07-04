Halleiner Wirte starten Stadtfest-Revolte

Arbeiter stellten Gitter auf

Doch der Reihe nach: Gemäß den Teilnahmebedingungen am Stadtfest müssen Gastronomen 960 Euro bezahlen, eine Art Umkostenbeitrag für alle Altstadt-Lokale. Zudem verpflichtet man sich, im Außenbereich ausschließlich Getränke des Stadtfest-Partners auszuschenken. „Das entspricht nicht unseren Qualitätsansprüchen“, meint Bhatti. Zudem befindet sich der Gastgarten des Coolinarik laut seinen Angaben auf Privatgrund. Er habe sich daher nicht an die „aufgezwungenen Bedingungen“ zu halten. Gleiches gelte auch für das benachbarte Lokal Kabinett. Beide Wirte bezahlten die Teilnahmegebühr daher nicht. Am Stadtfesttag folgte die Überraschung: Arbeiter stellten im Auftrag des Veranstalters blickdichte Absperrgitter auf, riegelten die beiden Gastgärten regelrecht ab. „Wir haben sie nach langem Streit dann händisch entfernt“, sagt der Coolinarik-Chef.