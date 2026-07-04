Machen Sie Urlaub in Österreich?

Sommer, Sonne, Urlaub: Für viele beginnen jetzt die wohl schönste Zeit des Jahres. Während manche ans Meer oder in die Berge im Ausland reisen, entdecken andere die schönsten Plätze direkt vor der eigenen Haustür. Unsere Frage des Tages vom 4. Juli 2026 lautet daher: „Machen Sie in den Sommerferien Urlaub in Österreich?“
Verbringen Sie Ihren Sommer heuer in Österreich oder zieht es Sie ins Ausland? Was macht für Sie den Reiz eines Urlaubs in der Heimat aus – Natur, Kulinarik oder die kurzen Anreisewege? Oder gehört für Sie zu den Sommerferien einfach eine Reise über die Landesgrenzen hinaus?
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