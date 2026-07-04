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Rettungskräfte kämpfen

Feuertornado wütet in Tschernobyl-Sperrzone

Ausland
04.07.2026 11:48
Videos zeigen das Ausmaß des Feuers.
Videos zeigen das Ausmaß des Feuers.(Bild: Krone-Collage/Screenshot/X @NEXTA)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Es sind erschreckende Szenen, die sich in Tschernobyl abspielen: Rund um das stillgelegte Atomkraftwerk wüten Tornado-ähnliche Brände. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an.

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Dramatische Aufnahmen des staatlichen Notfalldienstes der Ukraine zeigen, wie Feuerwehrleute sich vor einer gewaltigen Feuerwalze retten. Rettungskräfte kämpfen seit Tagen gegen die Flammen.

Videos zeigen die Feuerwalze:

„Strahlenwerte im Rahmen“
Rund um das stillgelegte Atomkraftwerk schlagen immer wieder russische Drohnen ein. Ukrainischen Behörden zufolge seien die Strahlenwerte trotz der Brände im Rahmen.

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