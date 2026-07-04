Feuertornado wütet in Tschernobyl-Sperrzone

Waldbrände in dem Gebiet keine Seltenheit

Erst im Mai hatte der Absturz einer Drohne einen großen Waldbrand in Tschernobyl ausgelöst. Das Feuer wütete damals auf einer Fläche von rund 1100 Hektar. Bei einem Brand in dem Gebiet besteht die Gefahr, dass die durch die Atomkatastrophe abgelagerten radioaktiven Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt werden, mit dem Rauch aufsteigen und mit den Luftströmungen verbreitet werden.