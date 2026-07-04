Rettungskräfte kämpfen
Feuertornado wütet in Tschernobyl-Sperrzone
Es sind erschreckende Szenen, die sich in Tschernobyl abspielen: Rund um das stillgelegte Atomkraftwerk wüten Tornado-ähnliche Brände. Die Feuerwehr kämpft gegen die Flammen an.
Dramatische Aufnahmen des staatlichen Notfalldienstes der Ukraine zeigen, wie Feuerwehrleute sich vor einer gewaltigen Feuerwalze retten. Rettungskräfte kämpfen seit Tagen gegen die Flammen.
Videos zeigen die Feuerwalze:
„Strahlenwerte im Rahmen“
Rund um das stillgelegte Atomkraftwerk schlagen immer wieder russische Drohnen ein. Ukrainischen Behörden zufolge seien die Strahlenwerte trotz der Brände im Rahmen.
Waldbrände in dem Gebiet keine Seltenheit
Erst im Mai hatte der Absturz einer Drohne einen großen Waldbrand in Tschernobyl ausgelöst. Das Feuer wütete damals auf einer Fläche von rund 1100 Hektar. Bei einem Brand in dem Gebiet besteht die Gefahr, dass die durch die Atomkatastrophe abgelagerten radioaktiven Stoffe in die Atmosphäre freigesetzt werden, mit dem Rauch aufsteigen und mit den Luftströmungen verbreitet werden.
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