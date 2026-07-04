Party! Ägyptens Salah feiert vor Mannschaftshotel

Party pur bei Ägypten! Superstar Mo Salah machte nach dem Aufstieg ins WM-Achtelfinale auf der Straße vor dem Teamhotel Wirbel.
Salah auf den Schultern, geschmeidig schunkelt er zum Rhythmus zur Musik. Der Superstar in Partylaune. Und Social Media verwertet die Schnipsel dankbar.
Historischer Erfolg
Die Party ist begründet. Ägypten hat schließlich bei der WM in Nordamerika den nächsten historischen Erfolg eingefahren. Nach dem erstmaligen Aufstieg aus der Gruppenphase gelang den „Pharaonen“ auch der Premierensieg in einer K.-o.-Phase, durch das 4:2 im Elfmeterschießen gegen Australien am Freitag in Dallas geht es nun im Achtelfinale gegen Titelverteidiger Argentinien. Entscheidend war die Nervenstärke der Nordafrikaner vom Punkt – alle vier Penaltys wurden verwandelt.
Dem Shootout vorausgegangen war eine hochemotionale Ansprache von Teamchef Hossam Hassan an seine Spieler. „Ich wollte ihnen den Druck nehmen. Ich habe ihnen gesagt: ‘Lasst euch vom Druck nicht einschüchtern. Denkt nicht über den Druck nach. Schaut euch nicht um und fragt euch, was zu tun ist. Klammert alles aus, denkt nicht an den Tormann, nur an euren Elfer‘“, erzählte der mit 69 Treffern erfolgreichste Torschütze seiner Nationalmannschaft.
„Haben alle Araber und Afrikaner stolz gemacht“
Die Rede zeigte Wirkung: Alle vier Ägypter verwandelten, Topstar Mohamed Salah sogar in Panenka-Manier. Hassan zeigte sich danach gerührt. „Dieser Sieg ist für ganz Ägypten. Wir haben alle Araber und Afrikaner stolz gemacht.“
Für die Australier hingegen hieß es Abschied nehmen, der Einzug ins Sechzehntelfinale darf allerdings als Erfolg verbucht werden, wie Teamchef Tony Popovic betonte. „Es ist hart. Wir haben der Welt gezeigt, dass der australische Fußball stark ist. Das ist eine großartige Mannschaft, und ich bin untröstlich für die Jungs“, meinte der 53-Jährige.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.