Party! Ägyptens Salah feiert vor Mannschaftshotel

Dem Shootout vorausgegangen war eine hochemotionale Ansprache von Teamchef Hossam Hassan an seine Spieler. „Ich wollte ihnen den Druck nehmen. Ich habe ihnen gesagt: ‘Lasst euch vom Druck nicht einschüchtern. Denkt nicht über den Druck nach. Schaut euch nicht um und fragt euch, was zu tun ist. Klammert alles aus, denkt nicht an den Tormann, nur an euren Elfer‘“, erzählte der mit 69 Treffern erfolgreichste Torschütze seiner Nationalmannschaft.