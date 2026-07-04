Der König von Amerika

Mit Königen hatten die Amerikaner eigentlich schon vor 250 Jahren in der Unabhängigkeitserklärung abgeschlossen. Die hochwürdige „Jubilarin“ wird heute am 4. Juli groß gefeiert, Donald Trump hingegen feiert ausschließlich sich selbst. Statt die wegweisende Geschichte der modernen Demokratie zu ehren, macht er aus seinen autokratischen, ja königlichen Ambitionen keinen Hehl. Nicht nur, dass er das Weiße Haus in einen goldenen Palast verwandelt hat (inklusive des bald noch güldeneren Ballsaals), sich selbst einen Triumphbogen errichtet und auf KI-Bildern als König mit Krone zeigt. Er nutzt auch ganz ungeniert sein Amt, um die „königliche Familienschatztruhe“ zu füllen – und vor allem die ihm lästigen Gesetze einer Demokratie zu unterwandern.