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„Krone“-Kolumne

Der König von Amerika

Kolumnen
04.07.2026 13:15
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost
Kommentiert bewegende Themen für die „Krone“: Musik- und Literatur-Journalistin Franziska Trost(Bild: Imre Antal)
Porträt von Franziska Trost
Von Franziska Trost
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König Norton I. gehört wohl zu den skurrilsten Gestalten, die in den USA die ultimative Macht ergreifen wollten. Der verwirrte Mann wandelte in Uniform durch die Straßen von San Francisco, erließ per Zeitungsannoncen königliche Dekrete und löste sogar den Kongress auf. Seine „Untertanen“ nahmen es mit Humor und salutierten dem Fantasie-Regenten.

Mit Königen hatten die Amerikaner eigentlich schon vor 250 Jahren in der Unabhängigkeitserklärung abgeschlossen. Die hochwürdige „Jubilarin“ wird heute am 4. Juli groß gefeiert, Donald Trump hingegen feiert ausschließlich sich selbst. Statt die wegweisende Geschichte der modernen Demokratie zu ehren, macht er aus seinen autokratischen, ja königlichen Ambitionen keinen Hehl. Nicht nur, dass er das Weiße Haus in einen goldenen Palast verwandelt hat (inklusive des bald noch güldeneren Ballsaals), sich selbst einen Triumphbogen errichtet und auf KI-Bildern als König mit Krone zeigt. Er nutzt auch ganz ungeniert sein Amt, um die „königliche Familienschatztruhe“ zu füllen – und vor allem die ihm lästigen Gesetze einer Demokratie zu unterwandern.

Erschreckenderweise zeigt Donald Trump durchaus Ähnlichkeiten mit König Norton I., nur sitzt er eben an den richtigen Schalthebeln der Macht. „Der Preis der Freiheit ist ewige Wachsamkeit“, soll Thomas Jefferson, der Verfasser der Unabhängigkeitserklärung, einmal gesagt haben. So gesehen klingt die Trump-Show zur 250-Jahre-Feier wie ein eindringlicher Weckruf nach.

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