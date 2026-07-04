Hitze überschattet US-Jubiläum: Parade abgesagt

Zugleich zeichnete er das Bild einer Nation, die sich auf Gott berufe. Die Rechte der Amerikaner seien von Gott verliehen worden, „der uns erschaffen hat“, sagte Trump. Außerdem erklärte der Präsident: „Kein anderes Land hat dieser Welt mehr Gutes gebracht als die Vereinigten Staaten von Amerika.“ Er betonte zudem, dass in den USA Englisch gesprochen werde, weil es die Sprache der Gründerväter sei.