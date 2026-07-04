Neuer Food-Trend? „Tasting Movies“ in Wien im Test

Zwei Menüvarianten zur Auswahl

Geschmacklich konnte das Menü ebenfalls überzeugen. Sowohl die Variante mit Fleisch als auch das vegetarische Menü waren hochwertig, kreativ angerichtet und passend zum Film gestaltet. Besonders schön: Viele Speisen greifen Elemente oder Stimmungen aus den jeweiligen Szenen auf und machen den Film so auch kulinarisch erlebbar. Lediglich die Hauptspeise der vegetarischen Variante war für unseren Geschmack etwas zu fest geraten – ansonsten gab es am Essen kaum etwas auszusetzen.