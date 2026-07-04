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Kino mit Dinner

Neuer Food-Trend? „Tasting Movies“ in Wien im Test

Wien
04.07.2026 11:40
Porträt von Irina Stöckl
Von Irina Stöckl

Wie schmeckt eigentlich ein Film? Genau dieser Frage geht das neue Format „Tasting Movies“ im Hotel Stefanie in Wien nach. Wir waren bei der Premiere von „Die Schöne und das Biest“ dabei und haben uns durch ein mehrgängiges Menü gegessen, das perfekt auf den Film abgestimmt war.

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Schon beim Betreten des Saals wird klar: Hier soll man nicht einfach nur einen Film schauen. Das liebevoll gestaltete Ambiente sorgt dafür, dass man sich fast wie mitten in der Geschichte fühlt. Bevor es losgeht, wartet – passend zum Kinoabend – sogar eine kleine Portion Popcorn am Tisch. Danach beginnt die eigentliche Reise durch die Welt von Belle und dem Biest.

Super abgestimmter Service
Mit viel Liebe zum Detail serviert das Team des Hotels die insgesamt sieben Gänge genau dann, wenn sie zur jeweiligen Filmszene passen. Trotz des laufenden Films funktioniert das überraschend unauffällig. Das Servicepersonal arbeitet so abgestimmt, dass weder der Film unterbrochen noch die Stimmung gestört wird.

(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Irina Stöckl)
(Bild: Tasting Movies)

Zwei Menüvarianten zur Auswahl
Geschmacklich konnte das Menü ebenfalls überzeugen. Sowohl die Variante mit Fleisch als auch das vegetarische Menü waren hochwertig, kreativ angerichtet und passend zum Film gestaltet. Besonders schön: Viele Speisen greifen Elemente oder Stimmungen aus den jeweiligen Szenen auf und machen den Film so auch kulinarisch erlebbar. Lediglich die Hauptspeise der vegetarischen Variante war für unseren Geschmack etwas zu fest geraten – ansonsten gab es am Essen kaum etwas auszusetzen.

Getränke kosten extra
Ganz günstig ist das Erlebnis allerdings nicht: Ein Ticket kostet 119 Euro pro Person, Getränke kommen noch extra dazu. Dafür bekommt man aber nicht nur den Film, sondern auch ein mehrgängiges Menü und ein rund zweistündiges Erlebnis, das sich deutlich von einem normalen Kinobesuch oder Restaurantabend abhebt.

Unser Fazit
Wer Lust auf einen besonderen Abend hat und sich einmal etwas gönnen möchte, bekommt bei „Tasting Movies“ ein wirklich gelungenes Gesamterlebnis. Das stimmige Ambiente, das durchdachte Zusammenspiel von Film und Küche sowie das aufmerksame Servicepersonal machen den Abend besonders. Der Preis ist zwar kein Schnäppchen, für einen besonderen Anlass oder als Geschenk finden wir ihn aber durchaus gerechtfertigt.

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