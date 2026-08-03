Mattle: Pensionsantritt erst nach 45 Arbeitsjahren

NEOS: „Kein politisches Tabu“

Völlig anders sehen das die NEOS, die sich über die neue Bewegung in der Debatte über das Pensionsantrittsalter freuen. Angesichts der demografischen Entwicklung dürfe diese Frage kein politisches Tabu sein, befand Sozialsprecher Johannes Gasser. Bereits jetzt fließe mehr als jeder vierte Euro aus dem Budget in die Pensionen, bis zum Ende der Legislaturperiode werde es fast jeder dritte sein.