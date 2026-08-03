Steinschlag setzte großen Acker und Wald in Brand

Großalarm musste am Sonntag kurz nach 16 Uhr im Bezirk Oberpullendorf gegeben werden. Auf Feldern der Domäne Esterházy in Lackenbach ist ein Brand ausgebrochen, der sich rasch ausgebreitet und auf einen kleinen Wald übergegriffen hat. Nach der Einsatzmeldung zog die Feuerwehr Schritt für Schritt alle ihre verfügbaren Kräfte aus der näheren Umgebung zusammen. 150 freiwillige Helfer von sieben Wehren kämpften schließlich gegen die Flammen an.