Halle Berry postet Oben-Ohne-Foto am Pool

Halle Berry zeigt sich im Fidschi-Urlaub extrem freizügig: Nur mit einem Sommerhut bedeckt sorgt die 59-jährige Oscar-Preisträgerin auf Instagram für Aufsehen – inklusive persönlicher Einblicke mit Verlobten Van Hunt.
Traumstrände, Palmen und jede Menge Haut: Hollywood-Star Halle Berry (59) teilt private Einblicke aus ihrem Luxusurlaub auf den Fidschi-Inseln. Ein besonderes Pool-Foto, auf dem sich die Schauspielerin gewohnt sexy und entspannt zeigt, versetzt ihre Instagram-Community aktuell in Begeisterung.
Gemeinsam mit ihrem Verlobten, dem Musiker Van Hunt (56), genießt die Oscar-Preisträgerin eine Auszeit fernab vom gewohnten Hollywood-Trubel. Auf Instagram lässt Halle Berry ihre Millionen Follower an dem romantischen Inseltrip teilhaben – und spart dabei nicht mit verführerischen Aufnahmen.
Oben-Ohne-Foto am Pool wird zum Hingucker
Besonders ein Bild zieht sämtliche Blicke auf sich: Die 59-Jährige liegt entspannt am Pool und trägt lediglich ein knappes Bikini-Höschen. Ihren Oberkörper verdeckt sie geschickt und stilvoll mit einem extragroßen Sommerhut. Die Aufnahme wirkt ungezwungen, natürlich und unterstreicht die makellose Ausstrahlung der Schauspielerin.
Neben dem aufsehenerregenden Bikini-Foto gewährt Berry noch weitere private Einblicke. Unter anderem zeigt sie sich in einer Badewanne mit Panorama-Aussicht auf das tropische Paradies sowie auf einer edlen Jacht.
Humorvoller Instagram-Post mit Verlobten Van Hunt
Auch ihr Lebensgefährte Van Hunt, mit dem Halle Berry seit 2020 liiert ist, taucht in der Bilderreihe auf – etwa entspannt im Bett oder beim Meditieren. Dass die beiden die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen, beweist nicht zuletzt der humorvolle Kommentar der Schauspielerin unter dem Post: „Wir haben uns gestern Abend betrunken und sind heute immer noch betrunken.“
Mit dieser gewohnten Prise Humor und Natürlichkeit punktet die Schauspielerin einmal mehr bei ihren Fans. Der Fidschi-Urlaub macht deutlich: Halle Berry ist privat rundum glücklich und angekommen.
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