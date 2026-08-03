Halle Berry postet Oben-Ohne-Foto am Pool

Humorvoller Instagram-Post mit Verlobten Van Hunt

Auch ihr Lebensgefährte Van Hunt, mit dem Halle Berry seit 2020 liiert ist, taucht in der Bilderreihe auf – etwa entspannt im Bett oder beim Meditieren. Dass die beiden die gemeinsame Zeit in vollen Zügen genießen, beweist nicht zuletzt der humorvolle Kommentar der Schauspielerin unter dem Post: „Wir haben uns gestern Abend betrunken und sind heute immer noch betrunken.“