„Das ist Unsinn!“ Zverev übt jetzt scharfe Kritik

Stars wie Jannik Sinner und Novak Djokovic sagten für das Turnier in Kanada ab. Was Zverev nicht überrascht. Es sei „keine Raketenwissenschaft“, schildert er. „Wir bekommen am Ende des Jahres Prämien, wenn wir alle neun Masters-Turniere spielen. Glaubst du, Novak interessiert es, ob er einen größeren Bonus bekommt? Ich schätze, der Typ hat – wenn ich raten müsste – weit über 400 Millionen auf seinem Bankkonto. Ich bin mir nicht sicher, ob ihm 50.000 mehr oder weniger etwas ausmachen würden.“