Sabitzer bei Ex-Klub von Arnautovic im Gespräch

Wäre nicht erster ÖFB-Kicker

Wie die „Gazzetta dello Sport“ jetzt berichtet, soll Bologna nämlich seine Fühler nach dem ÖFB-Kicker ausgestreckt haben. Ein Deal noch im Sommer wird dabei als „schwierig, aber nicht unmöglich“ eingestuft. Immerhin könnten die Deutschen so noch eine Ablöse kassieren.