Sabitzer bei Ex-Klub von Arnautovic im Gespräch

Zieht es Marcel Sabitzer im Sommer noch in die Serie A? Italienische Medien berichten von einem Interesse von Bologna. Demnach könnte der ÖFB-Legionär Dortmund in Kürze verlassen und den Spuren von Marko Arnautovic folgen?
Ein Jahr läuft der Vertrag von Sabitzer in Dortmund noch. Allerdings dürfte der ÖFB-Legionär unter Trainer Niko Kovac keine Stammplatzgarantie haben und auch über eine Vertragsverlängerung wurde noch nicht konkret gesprochen. Eine Situation, die in Italien offenbar genauer verfolgt wird.
Wäre nicht erster ÖFB-Kicker
Wie die „Gazzetta dello Sport“ jetzt berichtet, soll Bologna nämlich seine Fühler nach dem ÖFB-Kicker ausgestreckt haben. Ein Deal noch im Sommer wird dabei als „schwierig, aber nicht unmöglich“ eingestuft. Immerhin könnten die Deutschen so noch eine Ablöse kassieren.
Und Bologna möchte mit dem ÖFB-Teamspieler seine Ambitionen untermauern, um die Europacup-Plätze zu spielen. Zudem hat der Serie-A-Verein zuletzt gute Erfahrungen mit ÖFB-Kickern gemacht. Sowohl Stefan Posch als auch Marko Arnautovic haben für Bologna überzeugen können.
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