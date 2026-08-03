GAK-Paukenschlag: Sportchef Wawra nimmt Auszeit

Paukenschlag in Graz! Der GAK gibt ein temporäres Update in der sportlichen Leitung bekannt: Sportdirektor Tino Wawra nimmt gesundheitsbedingt eine vorübergehende Auszeit und steht dem Verein für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung.
Keine leichte Zeit für den GAK! Nach dem sang- und klanglosen 0:3 beim Bundesliga-Auftakt in Linz gegen Doublesieger LASK. erreichte die Fans in Graz Anfang der Woche gleich die nächste schlechte Nachricht. So muss GAK-Sportdirektor Tino Wawra aus gesundheitlichen Gründen eine vorübergehende Auszeit nehmen und steht dem Verein für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Und das mitten in der laufenden Transferzeit, in der die Rotjacken nach einem größeren Kaderumbruch doch noch die ein oder andere Stelle zu besetzen haben.
Um die laufenden Agenden der sportlichen Leitung nahtlos weiterzuführen und den Fokus auf den Spielbetrieb zu halten, übernimmt Ex-Profi Andreas Lienhart, seit einigen Wochen als Technischer Direktor beim GAK im Amt, ab sofort interimistisch auch die Aufgaben des Sportdirektors.
„Freuen uns auf seine Rückkehr“
Der GAK bittet in einer Aussendung indes um Verständnis, dass zum Schutz der Privatsphäre von Mitarbeitern grundsätzlich keine detaillierten Angaben zur Gesundheit oder persönlichen Angelegenheiten gemacht werden. „Wir freuen uns auf die Rückkehr von Tino Wawra nach seiner Genesungspause“, vermelden die Grazer Roten.
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