GAK-Paukenschlag: Sportchef Wawra nimmt Auszeit

Keine leichte Zeit für den GAK! Nach dem sang- und klanglosen 0:3 beim Bundesliga-Auftakt in Linz gegen Doublesieger LASK. erreichte die Fans in Graz Anfang der Woche gleich die nächste schlechte Nachricht. So muss GAK-Sportdirektor Tino Wawra aus gesundheitlichen Gründen eine vorübergehende Auszeit nehmen und steht dem Verein für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Und das mitten in der laufenden Transferzeit, in der die Rotjacken nach einem größeren Kaderumbruch doch noch die ein oder andere Stelle zu besetzen haben.