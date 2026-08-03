Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Überraschung in Graz

GAK-Paukenschlag: Sportchef Wawra nimmt Auszeit

Fußball National
03.08.2026 14:39
Tino Wawra muss beim GAK in nächster Zeit kürzertreten.
Tino Wawra muss beim GAK in nächster Zeit kürzertreten.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Paukenschlag in Graz! Der GAK gibt ein temporäres Update in der sportlichen Leitung bekannt: Sportdirektor Tino Wawra nimmt gesundheitsbedingt eine vorübergehende Auszeit und steht dem Verein für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Keine leichte Zeit für den GAK! Nach dem sang- und klanglosen 0:3 beim Bundesliga-Auftakt in Linz gegen Doublesieger LASK. erreichte die Fans in Graz Anfang der Woche gleich die nächste schlechte Nachricht. So muss GAK-Sportdirektor Tino Wawra aus gesundheitlichen Gründen eine vorübergehende Auszeit nehmen und steht dem Verein für die kommenden Wochen nicht zur Verfügung. Und das mitten in der laufenden Transferzeit, in der die Rotjacken nach einem größeren Kaderumbruch doch noch die ein oder andere Stelle zu besetzen haben. 

Um die laufenden Agenden der sportlichen Leitung nahtlos weiterzuführen und den Fokus auf den Spielbetrieb zu halten, übernimmt Ex-Profi Andreas Lienhart, seit einigen Wochen als Technischer Direktor beim GAK im Amt, ab sofort interimistisch auch die Aufgaben des Sportdirektors.

Andreas Lienhart übernimmt beim GAK.
Andreas Lienhart übernimmt beim GAK.(Bild: GEPA)

„Freuen uns auf seine Rückkehr“
Der GAK bittet in einer Aussendung indes um Verständnis, dass zum Schutz der Privatsphäre von Mitarbeitern grundsätzlich keine detaillierten Angaben zur Gesundheit oder persönlichen Angelegenheiten gemacht werden. „Wir freuen uns auf die Rückkehr von Tino Wawra nach seiner Genesungspause“, vermelden die Grazer Roten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball National
03.08.2026 14:39
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
60.000 überrannten Ceuta, 48.000 wieder zurück
168.911 mal gelesen
60.000 Menschen überrannten die spanische Exklave Ceuta, inzwischen haben viele schon wieder die ...
Österreich
Mordverdächtiger Polizist in Zelle vergiftet
140.825 mal gelesen
Krone Plus Logo
Manuel M., 2024, beim Training für seinen Job bei der Cobra. Seit Beginn des Jahres sitzt er in ...
Außenpolitik
Weg waren sie! Darum drehten Migranten schnell um
108.724 mal gelesen
So schnell sie gekommen waren, gingen sie wieder. Was bleibt, sind große Fragezeichen.
Kolumnen
Rechte werden ihre Botschaften beweisen müssen
2014 mal kommentiert
Brief an die „Krone“-Leser: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Außenpolitik
Todeszahl steigt: Dutzende Leichen im Wasser
1010 mal kommentiert
Ein Mann spricht nach seiner Ankunft ein Gebet. Dutzende Migranten schafften es nicht mehr aus ...
Forum
Trauen Sie der FPÖ Lösungen in der Asyldebatte zu?
947 mal kommentiert
Herbert Kickl fordert seit Jahren einen härteren Migrationskurs. Doch hat die FPÖ aus Ihrer ...
Mehr Fußball National
Überraschung in Graz
GAK-Paukenschlag: Sportchef Wawra nimmt Auszeit
Gegner ausgelost
Austria und Rapid: So geht‘s bei Aufstiegen weiter
Highlights vom Sieg
Video: Tor in Minute 89 lässt Salzburg ausflippen
Highlights im Video
Sturm Graz stolpert zum Auftakt gegen WSG Tirol
Remis gegen Ried
Video: Lustenau punktet beim Bundesliga-Comeback
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf