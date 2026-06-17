Kärntner lässt Betrüger zum zweiten Mal abblitzen

Beim ersten Betrugsversuch gaben sich dreiste Kriminelle als seine Tochter aus, jüngst als Gesundheitskasse – doch bei Josef Gratzer aus Bodensdorf sind Betrüger an der falschen Adresse!
Die Freude bei Josef Gratzer war groß – nur drei Wochen nachdem er bei der Gesundheitskasse in Feldkirchen seine Therapie-Rechnung eingereicht hatte, trudelte bereits ein Mail der ÖGK ein. „Auch wenn ich die Therapien in Slowenien mache, bekomme ich ein wenig rückerstattet. Das hat zuletzt im Herbst super funktioniert. Da habe ich das Geld direkt auf mein Bankkonto überwiesen bekommen“, so der 64-Jährige zur „Krone“.
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