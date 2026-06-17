Darf Friseur oder Gasthaus Stornogebühr verlangen?

Wer den vereinbarten Termin zum Haarefärben oder Glätten ohne Absage einfach sausen lässt, muss Storno zahlen – das verlangen immer mehr Friseursalons (die „Krone“ berichtete). Ist eine solche Stornogebühr rechtlich überhaupt erlaubt, nur weil man das Haareschneiden einmal „schwänzt“?