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Nach Ronaldinho sagt der nächste Fußball-Star zu!

Fußball National
17.06.2026 06:57
(Bild: AP/Victor R. Caivano)
Porträt von Claudio Trevisan
Von Claudio Trevisan

World Games und Masters of Dirt – im Klagenfurter Wörthersee-Stadion geht‘s ab Donnerstag bis Ende Juni noch so richtig ab. Danach wird‘s im Sommer jedoch ruhig. Sturm Graz kommt (vorerst) nicht, Termine für etwaige internationale Testspiele sind immerhin blockiert. Aber im Herbst wird der ehemalige Brasilo-Zauberer Ronaldinho hier auflaufen – mit ihm jetzt auch ein weiterer Star!

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Konzerte gibt‘s in diesem Sommer keine, die großen Fußball-Testspiel-Kracher bleiben ebenso aus. Im Wörthersee-Stadion geht‘s diesmal etwas ruhiger zu . . .

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