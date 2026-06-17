Nach Ronaldinho sagt der nächste Fußball-Star zu!

World Games und Masters of Dirt – im Klagenfurter Wörthersee-Stadion geht‘s ab Donnerstag bis Ende Juni noch so richtig ab. Danach wird‘s im Sommer jedoch ruhig. Sturm Graz kommt (vorerst) nicht, Termine für etwaige internationale Testspiele sind immerhin blockiert. Aber im Herbst wird der ehemalige Brasilo-Zauberer Ronaldinho hier auflaufen – mit ihm jetzt auch ein weiterer Star!