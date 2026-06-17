Kultrennen sorgt für weltweiten Rekord!

Der große Vorteil des Kultrennens: Alles ist zentral, Start und Ziel sind am gleichen Ort! „Gibt es sonst nirgends“, so Schönbacher. Vier Etappen stehen wieder an, 200 Kilometer und 8500 Höhenmeter gilt es zu bezwingen. Keine gemütliche Spazierfahrt für die rund 400 Mountainbiker aus aller Herren Länder bzw. 28 Nationen. Sogar Exoeten aus Chile, Costa Rica, Kanada, Kolumbien und Thailand sind angereist, um ihre Wadeln zu malträtieren. Das Gros des Teilnehmerfeldes kommt freilich aus Österreich, das 142 Starter stellt.