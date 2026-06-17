Kultrennen sorgt für weltweiten Rekord!

Alle Jahre wieder ruft Gerhard Schönbacher zur Alpentour Trophy im Raum Schladming. Von Donnerstag bis Sonntag ist es wieder so weit, geht das Fahren über Stock und Stein zum 27. Mal über die Bühne. „Es ist damit das am längsten bestehende Mountainbike-Etappenrennen der Welt“, merkt die österreichische Radsport-Legende stolz an.
Der große Vorteil des Kultrennens: Alles ist zentral, Start und Ziel sind am gleichen Ort! „Gibt es sonst nirgends“, so Schönbacher. Vier Etappen stehen wieder an, 200 Kilometer und 8500 Höhenmeter gilt es zu bezwingen. Keine gemütliche Spazierfahrt für die rund 400 Mountainbiker aus aller Herren Länder bzw. 28 Nationen. Sogar Exoeten aus Chile, Costa Rica, Kanada, Kolumbien und Thailand sind angereist, um ihre Wadeln zu malträtieren. Das Gros des Teilnehmerfeldes kommt freilich aus Österreich, das 142 Starter stellt.
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