Wenn kreative Lesefüchse Geschichten erfinden

Denn beim Lesen taucht man nicht nur in fremde Welten ein - man kann auch selbst neue Abenteuer erfinden. Und das macht richtig Spaß! Versucht es doch einmal selbst und schreibt eure eigene Abenteuergeschichte. Vielleicht eröffnet ein Cowboy auf dem Mond eine Pizzeria für Aliens. Oder ein Drache geht plötzlich in die Schule um richtig gut rechnen zu können. Warum eigentlich nicht?