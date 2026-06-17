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Wenn kreative Lesefüchse Geschichten erfinden

Kärnten
17.06.2026 11:00
In der Leseecke tauchen die Schüler in spannende Abenteuer ein (li.). Am Schulhof begrüßten die ...
In der Leseecke tauchen die Schüler in spannende Abenteuer ein (li.). Am Schulhof begrüßten die Schülerinnen und Schüler unseren Theo Lesefuchs.(Bild: Christian Krall)
Porträt von Christian Krall
Von Christian Krall

Theo Lesefuchs und Leseonkel Christian waren zu Besuch in der Volksschule Techelsberg. Dort trafen sie auf begeisterte Lesefüchse, kreative Geschichtenschreiber und mutige Referenten.

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Halli Hallo, liebe Lesefüchse! Was war ich erstaunt über die vielen aufgeregten Gesichter in der Volksschule Techelsberg! Im Zuge unserer Leseaktion besuchten wir die Schülerinnen und Schüler in der Wörthersee-Gemeinde – die Freude war riesengroß.

Eigenes Buchprojekt von Lesefüchsen
Leseonkel Christian hatte seinen Bücherrucksack gepackt und überraschte die Kinder mit lustigen Geschichten. Besonders zum Staunen brachte mich aber, dass so viele von ihnen richtig gerne lesen. Eine Burschengruppe hat sogar ein eigenes Buchprojekt gestartet. Dabei schreiben sie gemeinsam an einer Geschichte und tauschen dabei Stift und Papier immer wieder ab. Das finde ich einfach fuchstastisch!

Denn beim Lesen taucht man nicht nur in fremde Welten ein - man kann auch selbst neue Abenteuer erfinden. Und das macht richtig Spaß! Versucht es doch einmal selbst und schreibt eure eigene Abenteuergeschichte. Vielleicht eröffnet ein Cowboy auf dem Mond eine Pizzeria für Aliens. Oder ein Drache geht plötzlich in die Schule um richtig gut rechnen zu können. Warum eigentlich nicht?

„Lesen macht Spaß“ riefen die Schülerinnen und Schüler unisono.
„Lesen macht Spaß“ riefen die Schülerinnen und Schüler unisono.(Bild: Christian Krall)
Am Schulhof wurde auch ein kleines Tänzchen eingelegt.
Am Schulhof wurde auch ein kleines Tänzchen eingelegt.(Bild: Christian Krall)
„Lesen ist wie Kino im Kopf“, wusste eine Schülerin.
„Lesen ist wie Kino im Kopf“, wusste eine Schülerin.(Bild: Christian Krall)

Soll ich auch in eure Schule kommen?
Die fleißigen Lesefüchse erzählten mir auch, dass sie bereits einige Referate gehalten haben. Dabei haben sie mir verraten, wie man einen Vortrag besonders gut meistert: Man sollte sich gut vorbereiten, versuchen, nicht zu nervös zu sein, und frei, laut sowie deutlich sprechen. Mit diesen Tipps gelingt jedes Referat gleich viel besser!

Nach den Lesungen ging es für die Schülerinnen und Schüler hinaus in den Schulhof. Auf leisen Pfoten schlich ich mich hinterher – doch lange blieb ich nicht unentdeckt! Sofort stürmten die jungen Lesefüchse auf mich zu.

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Nach vielen High-Fives, herzlichen Umarmungen und sogar einem kleinen Tänzchen hieß es für mich aber wieder Abschied nehmen. Also machte ich mich auf den Weg zurück in meine Lesehöhle. Wenn Leseonkel Christian und ich euch nächstes Jahr in eurer Schule besuchen sollen, dann schreibt uns einfach an: theo@krone.at. Wir freuen uns auf eure Nachrichten!

Winke Winke, euer Theo!

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