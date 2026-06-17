Schüler stellt sich 15 Überprüfungen in 33 Tagen

Ein Teenager will nach fünf Jahren häuslichen Unterrichts wieder zurück in eine öffentliche Mittelschule, muss sich dort nun bis Semesterende in allen Fächern Einstufungsprüfungen stellen. Bisher läuft es für ihn exzellent. Die Bildungsdirektion wollte anfangs, dass der Bub in der dritten Volksschule einsteigen muss.