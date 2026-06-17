„Mautflüchtlinge“: App soll Lkw-Irrfahrten beenden

Lange hat man darum gekämpft, jetzt ist die letzte Meile erreicht: Die steirischen Frächter schicken demnächst eine App auf die Reise, mit der das „Mautflüchtlings-Unwesen“ der Vergangenheit angehören soll. Das in Eigenregie entwickelte „Roadbook“ soll Lenkern im Fahrverbots-Dschungel unter die Arme greifen und auch das Image der Branche aufpolieren.