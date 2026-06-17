„Mautflüchtlinge“: App soll Lkw-Irrfahrten beenden

Lange hat man darum gekämpft, jetzt ist die letzte Meile erreicht: Die steirischen Frächter schicken demnächst eine App auf die Reise, mit der das „Mautflüchtlings-Unwesen“ der Vergangenheit angehören soll. Das in Eigenregie entwickelte „Roadbook“ soll Lenkern im Fahrverbots-Dschungel unter die Arme greifen und auch das Image der Branche aufpolieren.
Vor einem Jahr wurde am Triebener Tauern nach jahrzehntelangen Diskussionen ein Lkw-Fahrverbot mit Ausnahmen für Ziel- und Quellverkehr verhängt, bald könnte der Buchauer Sattel folgen – vorausgesetzt, das Anfang Juni von der steirischen Landesverkehrsabteilung beauftragte neue Gutachten fällt entsprechend aus. In Hohentauern sei die Belastung „deutlich zurückgegangen“, bestätigt Bürgermeister Gernot Jetz.
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