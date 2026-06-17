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Das gilt laut Experten bei Hitze am Arbeitsplatz

Tirol
17.06.2026 09:00
Darf man an heißen Tagen den Arbeitsplatz einfach so verlassen? Experten der AK klären über ...
Darf man an heißen Tagen den Arbeitsplatz einfach so verlassen? Experten der AK klären über geltendes Recht auf.(Bild: Krone-Collage/Christof Birbaumer)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Darf ich bei zu hohen Temperaturen den Arbeitsplatz einfach so verlassen? Die kurze Antwort auf diese Frage, die sich bei einer Hitzewelle viele stellen, lautet: Nein! Experten der Arbeiterkammer klären auf, was konkret gilt.

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Wie das Amen im Gebet steht heuer wieder die eine oder andere Hitzewelle an. Eine nimmt heute Fahrt auf, wie die „Tiroler Krone“ berichtete. Was gilt in diesem Fall für Arbeitnehmer?

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