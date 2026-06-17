WM: Neuer Verein für Instagram-Sensation

Solche Dinge passieren nur bei einer WM! Vor wenigen Wochen hatte Neuseelands Tim Payne auf Instagram gerade einmal 4000 Follower und war damit der WM-Spieler mit den wenigsten „Fans“ auf dem sozialen Netzwerk. Jetzt hat er über fünf Millionen Follower und einen neuen Verein!
77 lang spielte Payne beim 2:2 seines Landes gegen den Iran. Auf Instagram wurde der Verteidiger mittlerweile zu einer echten Berühmtheit. Die „Krone“ berichtete bereits.
Nun darf sich der 32-Jährige auch über sportliche News freuen. Denn wie Transferinsider Fabrizio Romano berichtet, wird Payne nach der WM seinen Klub wechseln. Bis zuletzt spielte er beim australischen Erstligisten Wellington, doch nun soll ein Transfer nach Südamerika bevorstehen.
Transfer zum Rekordmeister
Laut dem Italiener wird der Neuseeländer nach Paraguay zum Club Olimpia gehen. Der Verein ist Rekordmeister, holte bisher 48 Ligatitel und stieg noch nie ab. Dank Instagram-Star Payne wird sich der Klub nun wohl auf erhöhte Aufmerksamkeit einstellen können.
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