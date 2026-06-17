Mord am Friedhof: 14-Jähriger drohen zehn Jahre

Bis zu zehn Jahre Haft drohen

Die Anklageschrift gegen das Mädchen umfasst deswegen lediglich vier Seiten – keine Erklärung, keine Begründung. Eine Bluttat aus reiner Willkür. Jenny wird bewacht von neun Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal gebracht. Obwohl jeder Platz in dem Saal besetzt ist, ist es still als die 14-Jährige mit starrem Blick in der Mitte Platz vor dem Schöffensenat Platz nimmt. Denn aufgrund ihres Alters geht es um eine Strafdrohung von bis zu zehn Jahren. Außerdem beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Eine Persönlichkeitsstörung mache das Mädchen gefährlich.