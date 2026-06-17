Mord am Friedhof: 14-Jähriger drohen zehn Jahre

Jenny war gerade 14, als sie am Friedhof in Baumgarten eine völlig fremde Frau tötete. Die Pensionistin (64) musste wegen purer Mordlust des Mädchens sterben. Im Wiener Landesgericht wird Jenny nun der Prozess gemacht – ihr drohen zehn Jahre Haft und eine Unterbringung. Laut Gutachten ist sie brandgefährlich. Monoton schildert sie detailliert die grausame Bluttat.
Die 64-jährige Pensionistin besuchte am 23. Februar gerade das Familiengrab am Friedhof Baumgarten. Als sie die 14-Jährige mit einem Taschenmesser regelrecht niedermetzelte. Es hätte jeden treffen können, denn das Motiv von Jenny (Name geändert) war pure Lust am Töten.
Bis zu zehn Jahre Haft drohen
Die Anklageschrift gegen das Mädchen umfasst deswegen lediglich vier Seiten – keine Erklärung, keine Begründung. Eine Bluttat aus reiner Willkür. Jenny wird bewacht von neun Justizwachebeamten in den Verhandlungssaal gebracht. Obwohl jeder Platz in dem Saal besetzt ist, ist es still als die 14-Jährige mit starrem Blick in der Mitte Platz vor dem Schöffensenat Platz nimmt. Denn aufgrund ihres Alters geht es um eine Strafdrohung von bis zu zehn Jahren. Außerdem beantragt die Staatsanwaltschaft die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum. Eine Persönlichkeitsstörung mache das Mädchen gefährlich.
Monoton und ohne jeglicher Gefühlsregung erinnert sich Jenny an den 23. Februar: „Ich bin aufgestanden und ich hab halt eine Anspannung gemerkt.“ Und die wollte einfach nicht weggehen. „Ich hab an gar nichts mehr denken können. Ich war so angespannt. Dann hab ich mein Messer genommen und hab an die Tat gedacht. Dass ich das machen muss. Dass ich jemanden umbringen muss.“ Einen Plan, den sie später in die Tat umsetzte.
Sie gibt an, dass sie das Gefühl hatte, dass sie jemanden töten müsse, sonst müsste sie sich selbst töten.
Vierseitige Anklageschrift gegen Jenny
Tötungsfantasien auf Social Media geteilt
Jenny lebte bereits einige Zeit in einer betreuten Wohneinrichtung. Ihre Tötungsfanatsien teilte sie bereits vor der unfassbaren Bluttat am Friedhof auf Social Media. Zwangsweise festhalten konnte man sie in der Einrichtung aber nicht. „Mitte Februar kaufte sie sich in einem Messergeschäft das später als Tatwaffe verwendete Messer, ein Klappmesser mit einem hölzernen Griff“, heißt es in der kompakten Anklageschrift.
Mit dieser Klinge stach sie laut medizinischem Gutachten mehr als 80 Mal auf den Kopf- und Halsbereich der ihr völlig Fremden ein. Die 64-jährige Akademikerin hatte keine Chance, verblutete vor dem Grab ihrer Eltern. Bizarr: Das Mädchen fertigte noch Fotos von der Leiche an, versendete diese an Freunde. Völlig ungerührt, wurde sie letztlich in der Nähe des Friedhofs von eintreffenden Beamten angehalten.
Für einen Tag ist der aufsehenerregende Prozess gegen die erst 14-Jährige anberaumt. Gerichtssprecherin Christina Salzborn weist auf das Foto- und Filmverbot im Verhandlungssaal hin. Es ist außerdem davon auszugehen, dass Teile des Mordprozesses unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden werden – besonders, wenn es um das psychiatrische Gutachten und die Vergangenheit von Jenny geht. Ein Urteil wird bereits am Nachmittag erwartet.
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