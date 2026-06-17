So will Doris Kampus die Grazer Wähler einkochen

Eine Frau am Herd: Bilder wie diese könnten bei linken SPÖ-lern für Naserümpfen sorgen. Doch der roten Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl in Graz ist das egal, sie kocht einfach leidenschaftlich gerne und gut. Warum sich dabei also nicht über die Schultern schauen lassen?