So will Doris Kampus die Grazer Wähler einkochen

Die Grazer Spitzenkandidaten zur Gemeinderatswahl am 28. Juni ganz persönlich: Beim Zubereiten von Erdäpfelgulasch spricht die Kandidatin der SPÖ, Doris Kampus, über Beruf und Familie, Spitäler und die Koalitionsfrage.
Eine Frau am Herd: Bilder wie diese könnten bei linken SPÖ-lern für Naserümpfen sorgen. Doch der roten Spitzenkandidatin für die Gemeinderatswahl in Graz ist das egal, sie kocht einfach leidenschaftlich gerne und gut. Warum sich dabei also nicht über die Schultern schauen lassen?
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