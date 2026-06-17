Irrer Ladenschluss-Streit wegen absurder Gesetze

In einer kleinen Gemeinde im oberösterreichischen Mühlviertel droht einem Selbstbedienungsladen das Aus, obwohl er die Nahversorgung für 70 Kunden täglich sichert. Dem Inhaber flatterte eine Anzeige wegen unlauteren Wettbewerbs ins Haus. Und das alles wegen Brot und heißem Wasser.
Es ist ein kurioser Streit um Brot und heißes Wasser. In Zwettl an der Rodl schüttelt man deswegen den Kopf. Der „Feine Laden“, ein Selbstbedienungsshop, steht wegen der strengen Öffnungszeiten-Regel vor dem Aus. Betreiber Rainer Lenzenweger wollte mit seinem Konzept die Nahversorgung im Ost sichern. Immerhin nutzen täglich rund 70 Kunden sein Angebot. Doch jetzt gibt es rechtliche Probleme. „Ich habe eine Anzeige vom Schutzverband wegen unlauteren Wettbewerbs bekommen, weil ich täglich von 5 bis 22 Uhr offen habe, was einen Verstoß gegen das Öffnungszeitengesetz bedeutet“, so Lenzerweger. Geschäfte dürften nur von 6 bis 21 Uhr sowie samstags von 6 bis 18 Uhr offen haben, so die Bestimmungen.
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