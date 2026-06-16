BK und Nationalbank warnen vor „Quishing“

Vorsicht ist vor allem geboten, wenn durch Nachrichten wie „Zugang läuft ab“ oder „sofort scannen“ Handlungsdruck aufgebaut wird, das Mail oder der Brief unerwartet kommen oder die Anrede darin unpersönlich ist. Auch sollten bei Online-Portalen, zu denen man mit einem Link oder QR-Code gekommen ist, keine vertraulichen Daten eingegeben werden.