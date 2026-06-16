Mit 118 km/h durch Ort gerast: Auto beschlagnahmt!

Mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt raste ein Senior (71) am Montagabend mit seinem Auto durch das Ortsgebiet von Ebbs in Tirol. Eine Polizeistreife stoppte den Österreicher nach einer Messung mit 118 km/h. Die Folgen waren drastisch: Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen – und auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.