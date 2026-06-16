Mit 118 km/h durch Ort gerast: Auto beschlagnahmt!

Mit mehr als doppelt so hoher Geschwindigkeit wie erlaubt raste ein Senior (71) am Montagabend mit seinem Auto durch das Ortsgebiet von Ebbs in Tirol. Eine Polizeistreife stoppte den Österreicher nach einer Messung mit 118 km/h. Die Folgen waren drastisch: Der Führerschein wurde vorläufig abgenommen – und auch das Fahrzeug wurde beschlagnahmt.
Da hatte es ein 71-jähriger Mann besonders eilig! Doch seine Fahrt am Montagabend in Ebbs (Bezirk Kufstein) endete mit schwerwiegenden Konsequenzen. Der Mann war gegen 21.30 Uhr mit seinem Pkw auf der B175 vom Dorfzentrum kommend in Richtung Kufstein unterwegs, als er ins Visier einer Polizeistreife geriet.
Um 68 km/h zu schnell unterwegs
Die Beamten führten im Ortsgebiet Geschwindigkeitskontrollen durch und staunten nicht schlecht: Der Pkw-Lenker wurde mit 118 km/h gemessen. Erlaubt sind in diesem Bereich lediglich 50 km/h. Damit überschritt der Mann das Tempolimit um satte 68 km/h.
Raser zeigte sich einsichtig
Bei der anschließenden Anhaltung zeigte sich der 71-Jährige laut Polizei einsichtig. Dennoch hatte die massive Überschreitung des Tempolimits unmittelbare Folgen. Die Beamten nahmen dem Lenker den Führerschein noch vor Ort vorläufig ab. Doch damit nicht genug: Aufgrund der erheblichen Geschwindigkeitsüberschreitung wurde zudem das Fahrzeug des Mannes vorläufig beschlagnahmt.
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