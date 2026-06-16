Karriereende verkündet! Nach der WM ist Schluss

Während Mexiko bei der Heim-WM vom großen Fußball-Märchen träumt, hat einer der bekanntesten Spieler des Landes bereits eine weitreichende Entscheidung getroffen. Ochoa hört nach dem Turnier auf. Der 40-Jährige sprach darüber in einem Interview mit der FIFA im Rahmen der Initiative „Briefe, die verbinden“ und machte deutlich, welchen Stellenwert die Nationalmannschaft in seinem Leben einnimmt. „Meine Karriere, diese lange Reise, mit einer Weltmeisterschaft in Mexiko zu beenden, ist fantastisch. Die mexikanische Nationalmannschaft war schon immer mein Kompass in meiner Karriere und meinem Leben, sie hat mir Orientierung gegeben.“