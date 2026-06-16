Star verspottet: Dicke Luft bei WM-Teilnehmer

Der Fußballverband reagierte mit einer Aussendung auf die respektlosen Bemerkungen. Diese hätten bei der Mannschaft „für große Bestürzung und Enttäuschung gesorgt“. „Das Umfeld der Berichterstattung muss auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren, wobei der Respekt vor und der Schutz der Spieler Vorrang haben müssen“, hieß es weiter. Die Spieler sollen in weiterer Folge auch Interviews mit den Medien boykottiert haben.