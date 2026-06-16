Star verspottet: Dicke Luft bei WM-Teilnehmer

Gute Laune nach dem Auftaktsieg im Lager von Südkorea? Von wegen! Zwischen der Mannschaft und den Medien ihres Heimatlandes herrscht dicke Luft. Die Gründe sind aber nicht sportlicher Natur. Pressevertreter hatten sich abfällig über Superstar Son Heung-min geäußert.
Mit einem 2:1-Sieg gegen Tschechien startete Südkorea ins WM-Geschehen. Der Einzug in die K.o-Phase ist dem Nationalteam rund um Trainer Hong Myung-bo kaum noch zu nehmen. Dennoch herrscht dicke Luft! Und zwar mit den Medienvertretern aus der asiatischen Heimat.
Journalisten verspotteten Superstar
Im Rahmen einer Trainingseinheit in Guadalajara wurden Videoaufnahmen aufgezeichnet, die in weiterer Folge in Umlauf kamen. Einige Medienvertreter äußerten sich dabei abfällig über Kapitän Son Heung-min. Der ehemalige Premier League-Spieler benehme sich zwar wie eine Art Oberbefehlshaber der Truppe, habe aber nie „gedient“. Damit ist der knapp zweijährige Wehrdienst gemeint, der in Südkorea Pflicht ist.
Turniersieg brachte Wehrdienst-Befreiung
Son hatte diesen nie absolviert. Das hat aber auch einen Grund. Bei den Asienspielen gewann er 2018 mit dem Nationalteam die Goldmedaille. Damit ging eine Befreiung vom Wehrdienst einher. Die Grundausbildung absolvierte der Kicker aber ebenso wie den Freiwilligendienst über 544 Stunden.
Der Fußballverband reagierte mit einer Aussendung auf die respektlosen Bemerkungen. Diese hätten bei der Mannschaft „für große Bestürzung und Enttäuschung gesorgt“. „Das Umfeld der Berichterstattung muss auf gegenseitigem Respekt und Vertrauen basieren, wobei der Respekt vor und der Schutz der Spieler Vorrang haben müssen“, hieß es weiter. Die Spieler sollen in weiterer Folge auch Interviews mit den Medien boykottiert haben.
Laut eines Berichts von ESPN ist es mittlerweile zu einer Aussprache gekommen. Son habe zudem eine Entschuldigung angenommen. Gänzlich ausgeräumt scheint der Zwist aber bislang nicht zu sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.