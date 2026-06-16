Paket mit Leichenteilen sorgt für Schock bei FACC

Pakete wieder umgeleitet

Inzwischen konnte auch nachvollzogen werden, was passiert war: Am Flughafen München waren zwei Pakete vertauscht worden, die beide aus Amerika gekommen waren. Jenes, das in ein Forschungslabor gehen sollte, wurde an FACC weitergeschickt und jenes für die Innviertler offenbar an das Labor. Die Pakete sind in der Zwischenzeit am Weg zu den ursprünglichen Empfängern unterwegs.