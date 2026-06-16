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8 Oberkörper auf Eis

Paket mit Leichenteilen sorgt für Schock bei FACC

Oberösterreich
16.06.2026 11:47
Porträt von Markus Schütz
Von Markus Schütz

Schock für eine Mitarbeiterin bei der Warenannahme des oberösterreichischen Flugzeugteile-Herstellers FACC: In einem Paket entdeckte sie statt der erwarteten tiefgekühlten Harz-Teile acht menschliche Oberkörper!

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Ein großes, verplombtes und tiefgekühltes Paket ging am Montag um 14.30 Uhr beim Flugzeugteilehersteller FACC in St. Martin im Innkreis ein. Bei der Warenannahme stieß dies nicht auf Bedenken, da man tiefgekühlte Prepregs, das sind vorimprägnierte Faser-Matrix-Halbzeugen, erwartete.

Acht Leichenteile im Paket
Doch als die Mitarbeiterin die Plombe aufbrach und das Paket öffnete, wich sie zurück: Drinnen waren nämlich keine Flugzeugteile, sondern acht menschliche Torsos. Die Oberkörper waren als solche beschriftet und auch erkenntlich. Sichtlich geschockt, schlug sie bei den Vorgesetzten Alarm.

Zitat Icon

Es gab eine Verwechslung am Flughafen München.

Statement von FACC

Bei FACC in St. Martin/I. in Oberösterreich ging das Paket mit den Leichenteilen ein.
Bei FACC in St. Martin/I. in Oberösterreich ging das Paket mit den Leichenteilen ein.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Laufendes juristisches Verfahren
Bei FACC alarmierte man sofort die Polizei, die sofort mit den Ermittlungen begann. Es gab keine Hinweise auf ein Verbrechen und das bestätigte sich auch rasch. „Es gab eine Verwechslung am Flughafen München“, bestätigt man bei FACC, wo man keine weiteren Kommentare gibt und auf ein laufendes juristisches Verfahren verweist, das durch den Irrtum anhängig wurde.

Pakete wieder umgeleitet
Inzwischen konnte auch nachvollzogen werden, was passiert war: Am Flughafen München waren zwei Pakete vertauscht worden, die beide aus Amerika gekommen waren. Jenes, das in ein Forschungslabor gehen sollte, wurde an FACC weitergeschickt und jenes für die Innviertler offenbar an das Labor. Die Pakete sind in der Zwischenzeit am Weg zu den ursprünglichen Empfängern unterwegs.

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