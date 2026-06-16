Fix: Sturm startet in Graz-Liebenau in die Saison

Entscheidung gefallen! Der Stadion-Umbau in Graz-Liebenau, der mit Ende der abgelaufenen Saison begonnen hat, wird rechtzeitig fertiggestellt, sodass Sturm in der Quali zur Königsklasse nicht wie schon in der Vergangenheit nach Klagenfurt ausweichen muss.
Nun steht fest: Die laufenden Umbauarbeiten an der Flutlicht- und Kabelinfrastruktur im Stadion Graz-Liebenau werden rechtzeitig vor Beginn der zweiten Qualifikationsrunde am 21./22. Juli abgeschlossen sein. Damit können die Schwarz-Weißen ihr europäisches Heimspiel gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian oder Polens Vize Gornik Zabrze vor eigenem Publikum in Liebenau bestreiten.
Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits die zweite Runde der Champions League-Qualifikation in Liebenau austragen können. Jeder weiß, welche Wucht unsere Fans in diesem Stadion entfachen können – gerade an europäischen Abenden. Ein großer Dank gilt der Stadionverwaltung, mit der wir in ständigem Austausch stehen und die alles darangesetzt hat, dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden und wir unsere Qualifikationsspiele in Graz austragen können.“
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