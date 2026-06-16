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Fix: Sturm startet in Graz-Liebenau in die Saison

Fußball National
16.06.2026 12:01
Sturm darf in Liebenau loslegen.
Sturm darf in Liebenau loslegen.(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Entscheidung gefallen! Der Stadion-Umbau in Graz-Liebenau, der mit Ende der abgelaufenen Saison begonnen hat, wird rechtzeitig fertiggestellt, sodass Sturm in der Quali zur Königsklasse nicht wie schon in der Vergangenheit nach Klagenfurt ausweichen muss. 

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Nun steht fest: Die laufenden Umbauarbeiten an der Flutlicht- und Kabelinfrastruktur im Stadion Graz-Liebenau werden rechtzeitig vor Beginn der zweiten Qualifikationsrunde am 21./22. Juli abgeschlossen sein. Damit können die Schwarz-Weißen ihr europäisches Heimspiel gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian oder Polens Vize Gornik Zabrze vor eigenem Publikum in Liebenau bestreiten.

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