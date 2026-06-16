Fix: Sturm startet in Graz-Liebenau in die Saison

Geschäftsführer Wirtschaft Thomas Tebbich: „Wir freuen uns sehr, dass wir bereits die zweite Runde der Champions League-Qualifikation in Liebenau austragen können. Jeder weiß, welche Wucht unsere Fans in diesem Stadion entfachen können – gerade an europäischen Abenden. Ein großer Dank gilt der Stadionverwaltung, mit der wir in ständigem Austausch stehen und die alles darangesetzt hat, dass die notwendigen Arbeiten rechtzeitig abgeschlossen werden und wir unsere Qualifikationsspiele in Graz austragen können.“