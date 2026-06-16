Grüne Industrie Österreichs bündelt ihre Kräfte

Ein zentraler Schwerpunkt des Kamingesprächs war auch die Rolle der Kreislaufwirtschaft als ein Motor der industriellen Transformation in Österreich. So gilt etwa die Zirkularitätsrate als zentrale Kennzahl für das Monitoring der Kreislaufwirtschaft. Aktuell liegt Österreich bei diesem Wert EU-weit auf Rang sieben. Im Rahmen der nationalen Kreislaufwirtschaftsstrategie soll die Zirkularitätsrate bis 2030 nun auf 18 Prozent gesteigert (derzeit 12,8 Prozent) und Österreich in diesem Bereich bis 2035 unter den drei führenden EU-Mitgliedstaaten positioniert werden.