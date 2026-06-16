Spanien-Blamage – 36 Jahre ohne WM-Sieg reichen

Europameister Spanien blamiert sich zum WM-Auftakt gegen die Nummer 67 der Weltrangliste, Kap Verde. Für Österreich geht es endlich los – nach 10.221 Tagen darf man wieder bei einer Weltmeisterschaft am Platz stehen – Gegner ist Jordanien. Die wichtigsten WM-Infos erhalten Sie täglich in unserem Podcast „Sportkrone Inside“. Viel Spaß!