Lauren Sánchez mega hot im 18.000-Euro-Häkelkleid

Hui, ganz schön heiß – aber vor allem auch ganz schön teuer! Lauren Sánchez Bezos sorgt gerade mit ihrem Paris-Look für Schlagzeilen. Denn das Häkelkleid, in dem sie durch die Modemetropole stöckelte, ist alles andere als ein Schnäppchen!
Dass die wartenden Fotografen vor dem Luxushotel Cheval Blanc dieser Tage wie wild auf die Auslöser drückten, ist nicht weiter verwunderlich. Denn die Ehefrau von Amazon-Milliardär hatte sich in ein Häkelkleid der Extraklasse geworfen: himmelblau, hauteng und heiß wie Hölle!
Vintage-Dior-Kleid
Doch wer glaubt, dass die 56-Jährige hier selbst zu Häkelnadel und Faden gegriffen hat, der irrt! Denn das Kleid ist natürlich Luxus pur! Wie die „Page Six“-Zeitung berichtete, handelt es sich um ein Vintage-Kleid von Christian Dior aus der Frühjahrskollektion 2001. Geschätzter Preis laut „1stDibs“: umgerechnet rund 18.300 Euro!
Entworfen wurde das sexy Stück einst von Stardesigner John Galliano, der handgehäkelte Elemente mit industriellem Kettenhemd kombinierte. Für ein weiteres Glamour-Update sorgen glänzende Elemente aus Silber, die am Dekolleté und am Rock eingearbeitet wurde.
Luxus-Accessoires
Der Luxus hörte bei Sánchez Bezos allerdings nicht beim Dress auf, denn zu dem Vintage-Traum kombinierte sie ebenso exklusive Accessoires. Die Louboutin-High-Heels, in die die Bezos-Gattin geschlüpft war, sind rund 745 Euro teuer.
Bei der transparenten Clutch handelt es sich um die legendäre „Ice Cube Minaudière“ von Chanel, die etwa 23.000 Euro kostet und laut „Harper‘s Bazaar“ in der Herbst/Winter-Kollektion 2010 von Karl Lagerfeld präsentiert wurde.
Außerdem legte Sánchez Bezos riesige Diamant-Ohrringe an – und natürlich ihren auf 3 Millionen Euro geschätzten Verlobungsring, den ihr Jeff Bezos an den Finger gesteckt hatte.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.