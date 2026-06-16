Lauren Sánchez mega hot im 18.000-Euro-Häkelkleid

Vintage-Dior-Kleid

Doch wer glaubt, dass die 56-Jährige hier selbst zu Häkelnadel und Faden gegriffen hat, der irrt! Denn das Kleid ist natürlich Luxus pur! Wie die „Page Six“-Zeitung berichtete, handelt es sich um ein Vintage-Kleid von Christian Dior aus der Frühjahrskollektion 2001. Geschätzter Preis laut „1stDibs“: umgerechnet rund 18.300 Euro!