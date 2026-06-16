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Hauteng und himmelblau

Lauren Sánchez mega hot im 18.000-Euro-Häkelkleid

Star-Style
16.06.2026 12:11
Lauren Sánchez Bezos sorgte dieser Tage mit einem Vintage-Häkelkleid für jede Menge Aufsehen in ...
Lauren Sánchez Bezos sorgte dieser Tage mit einem Vintage-Häkelkleid für jede Menge Aufsehen in Paris.(Bild: Viennareport)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Hui, ganz schön heiß – aber vor allem auch ganz schön teuer! Lauren Sánchez Bezos sorgt gerade mit ihrem Paris-Look für Schlagzeilen. Denn das Häkelkleid, in dem sie durch die Modemetropole stöckelte, ist alles andere als ein Schnäppchen!

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Dass die wartenden Fotografen vor dem Luxushotel Cheval Blanc dieser Tage wie wild auf die Auslöser drückten, ist nicht weiter verwunderlich. Denn die Ehefrau von Amazon-Milliardär hatte sich in ein Häkelkleid der Extraklasse geworfen: himmelblau, hauteng und heiß wie Hölle!

Vintage-Dior-Kleid
Doch wer glaubt, dass die 56-Jährige hier selbst zu Häkelnadel und Faden gegriffen hat, der irrt! Denn das Kleid ist natürlich Luxus pur! Wie die „Page Six“-Zeitung berichtete, handelt es sich um ein Vintage-Kleid von Christian Dior aus der Frühjahrskollektion 2001. Geschätzter Preis laut „1stDibs“: umgerechnet rund 18.300 Euro!

Das sexy Dress stammt von Dior und ist stolze 18.300 Euro teuer!
Das sexy Dress stammt von Dior und ist stolze 18.300 Euro teuer!(Bild: Viennareport)

Entworfen wurde das sexy Stück einst von Stardesigner John Galliano, der handgehäkelte Elemente mit industriellem Kettenhemd kombinierte. Für ein weiteres Glamour-Update sorgen glänzende Elemente aus Silber, die am Dekolleté und am Rock eingearbeitet wurde.

Luxus-Accessoires
Der Luxus hörte bei Sánchez Bezos allerdings nicht beim Dress auf, denn zu dem Vintage-Traum kombinierte sie ebenso exklusive Accessoires. Die Louboutin-High-Heels, in die die Bezos-Gattin geschlüpft war, sind rund 745 Euro teuer.

Zum sexy Kleid kombinierte die Bezos-Gattin exklusive Accessoires.
Zum sexy Kleid kombinierte die Bezos-Gattin exklusive Accessoires.(Bild: Viennareport)

Bei der transparenten Clutch handelt es sich um die legendäre „Ice Cube Minaudière“ von Chanel, die etwa 23.000 Euro kostet und laut „Harper‘s Bazaar“ in der Herbst/Winter-Kollektion 2010 von Karl Lagerfeld präsentiert wurde.

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Außerdem legte Sánchez Bezos riesige Diamant-Ohrringe an – und natürlich ihren auf 3 Millionen Euro geschätzten Verlobungsring, den ihr Jeff Bezos an den Finger gesteckt hatte.

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