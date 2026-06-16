Gewinnen Sie einen Urlaub im Europa-Park Resort

Achtung vor den Cowboys

Auch die Silver Lake City wächst weiter und verbindet uriges Westernleben mit dem Gefühl, in eine eigene Themenwelt einzutauchen. Der Europa‑Park bietet insgesamt 18 europäische Bereiche, die mit über 100 Attraktionen und einigen der bekanntesten Achterbahnen Europas verknüpft sind. Ob die ikonische „Silver Star“, rasante Holzachterbahn oder liebevoll gestaltete Familienfahrten – dieser Themenreichtum bildet den Rahmen für die Westernstadt, in der Blockhütten, Tipis und Planwagen für besondere Nächte sorgen. Ergänzt wird das Angebot durch neue gastronomische Einrichtungen, Feuerstellen und moderne Virtual‑Reality‑Erlebnisse.