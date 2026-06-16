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Gewinnen Sie einen Urlaub im Europa-Park Resort

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16.06.2026 12:11
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Bald starten in Österreich die Sommerferien und was gebe es besseres, als die Ferienzeit in Deutschlands größten Freizeitpark zu verbringen? Die „Krone“ und der Europa-Park verlosen für eine glückliche Gewinnerfamilie eine Übernachtung für vier Personen in einem Planwagen in Silver Lake City inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park!

Dieses Jahr hat der Europa-Park seine Ausstellungswelt mit dem Fürstentum Monaco als eigenen Themenbereich erweitert. Geprägt ist dieser Abschnitt von mediterranen Fassaden, Hafenatmosphäre und Einblicken in die historische Autosammlung des Fürstenhauses. Parallel dazu feiert Snorri im „Magic Cinema 4D“ sein Leinwanddebüt und entführt Besucher in eine humorvolle, effektreiche Animationswelt.

(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Achtung vor den Cowboys
Auch die Silver Lake City wächst weiter und verbindet uriges Westernleben mit dem Gefühl, in eine eigene Themenwelt einzutauchen. Der Europa‑Park bietet insgesamt 18 europäische Bereiche, die mit über 100 Attraktionen und einigen der bekanntesten Achterbahnen Europas verknüpft sind. Ob die ikonische „Silver Star“, rasante Holzachterbahn oder liebevoll gestaltete Familienfahrten – dieser Themenreichtum bildet den Rahmen für die Westernstadt, in der Blockhütten, Tipis und Planwagen für besondere Nächte sorgen. Ergänzt wird das Angebot durch neue gastronomische Einrichtungen, Feuerstellen und moderne Virtual‑Reality‑Erlebnisse.

(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: © Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Zwischen Wasserwelt und Erholung
Mit über 50 Rutschen und Attraktionen bleibt Rulantica ein ganzjähriger Anziehungspunkt. Neue Wasserlandschaften und Entspannungsbereiche erweitern das Angebot. Wer nach einem erlebnisreichen Tag zur Ruhe kommen möchte, findet in den Hotels des Resorts oder der Silver Lake City vielfältige Rückzugsorte.

(Bild: Europa-Park GmbH & Co Mack KG)
(Bild: Europa-Park GmbH & Co Mack KG)

Mitmachen und gewinnen
Zum baldigen Ferienstart in Österreich verlost die „Krone“ ein Paket bestehend aus je einer Übernachtung für vier Personen in einem Planwagen in Silver Lake City inkl. Frühstück und Eintritt in den Europa-Park! Einfach das untenstehende Formular ausfüllen und schon nehmen Sie an der Verlosung teil. Teilnahmeschluss ist der 30.06, 09:00 Uhr.

Sie wollen Ihre Gewinnchance erhöhen? Dann haben wir für alle Abonnenten des „Guten Morgen“-Newsletters gute Nachrichten! Alle teilnehmenden Abonnenten und jene, welche es noch bis zum Teilnahmeschluss werden, erhalten die doppelte Gewinnchance! Weitere Informationen und die Teilnahmebedingungen finden Sie hier.

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