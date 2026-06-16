FIFA ausgekontert: Verbot wird zum Marketing-Coup

„Dann muss man eben kreativ sein“, dachte sich die Marketing-Abteilung der Modemarke Levi’s wohl. Denn Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren des Turniers sind, dürfen während der WM nicht sichtbar werben. Davon betroffen sind auch mehrere Stadien, die den Namen bekannter Marken tragen. So wird aus dem MetLife Stadium während des Turniers das New York New Jersey Stadium, aus dem SoFi Stadium das Los Angeles Stadium und aus dem Levi’s Stadium das San Francisco Bay Area Stadium.