FIFA ausgekontert: Verbot wird zum Marketing-Coup

Im „ÖFB-Stadion“ von San Francisco, wo Österreich am Mittwoch (6 Uhr MESZ/LIVE im Sportkrone.at-Ticker) gegen Jordanien in die WM startet, sorgt ausgerechnet eine von der FIFA verbannte Marke für Aufsehen. Levi’s musste sein Logo im eigenen Stadion verstecken und landete damit einen Marketing-Coup, über den nun die ganze Welt spricht.
„Dann muss man eben kreativ sein“, dachte sich die Marketing-Abteilung der Modemarke Levi’s wohl. Denn Unternehmen, die keine offiziellen Sponsoren des Turniers sind, dürfen während der WM nicht sichtbar werben. Davon betroffen sind auch mehrere Stadien, die den Namen bekannter Marken tragen. So wird aus dem MetLife Stadium während des Turniers das New York New Jersey Stadium, aus dem SoFi Stadium das Los Angeles Stadium und aus dem Levi’s Stadium das San Francisco Bay Area Stadium.
Logo musste verschwinden
Für das Spiel zwischen der Schweiz und Katar musste Levi’s das große Markenlogo im Stadion verdecken.
Die Kultmarke kam der Aufforderung nach – allerdings mit einem besonderen Kniff: Während der Schriftzug verschwand, blieb die bekannte „Batwing“-Form des Logos sichtbar. Das Design zählt seit seiner Einführung im Jahr 1967 zu den wichtigsten Erkennungsmerkmalen der Marke und ziert zahlreiche Levi‘s-Shirts.
Viele Zuschauer wunderten sich während der Partie über die weiße Abdeckung vor dem riesigen Schriftzug „STADIUM“. Dennoch war für viele sofort erkennbar, um welche Marke es sich handelte. Die Aktion sorgte rasch für Aufmerksamkeit in den sozialen Medien.
Millionen Reichweite
Levi’s änderte daraufhin auch die Profilbilder auf Instagram und TikTok. Statt des bekannten Logos ist dort aktuell lediglich das weiße Batwing-Symbol auf rotem Hintergrund zu sehen – genau wie im Stadion.
Das jüngste Reel mit der Caption „Welcoming the world to the beautiful [redacted] stadium!“ sammelte innerhalb von 15 Stunden mehr als 420.000 Likes und über 5.000 Kommentare. Auf TikTok wurde das Video über neun Millionen Mal angesehen.
WM als globale Bühne
Die Aufmerksamkeit kommt nicht von ungefähr. Bereits die WM 2022 in Katar erreichte laut FIFA mehr als fünf Milliarden Menschen weltweit. Mit mehr Mannschaften und mehr Spielen dürfte die Reichweite des Turniers 2026 noch höher ausfallen. Zudem verbreiten Plattformen wie TikTok und YouTube als offizielle FIFA-Partner exklusive Inhalte rund um die Weltmeisterschaft und sorgen für zusätzliche Reichweite.
Levi’s hofft nun auf neue Follower, Website-Besucher und Kunden. Im Sortiment finden sich mittlerweile unter anderem „International Soccer Tees“ mit Länderfarben und Ländernamen passend zur WM.
Dazu kommen spezielle Patches und Pins sowie offizielle Fußball-Kollektionen in Zusammenarbeit mit den Verbänden aus Frankreich, England, den USA und Mexiko.
Kurioser Fußball-Bezug
Dabei hat Levi’s im Fußball durchaus Tradition. Bereits 1978 stattete die Marke die mexikanische Nationalmannschaft mit Trikots aus. Diese genießen heute Kultstatus – nicht zuletzt, weil Levi’s seitdem nur selten im Fußball in Erscheinung trat.
Schon damals war das Batwing-Symbol deutlich sichtbar auf den Trikots platziert. Fast 50 Jahre später sorgt genau dieses Symbol nun erneut bei einer Weltmeisterschaft für jede Menge Aufmerksamkeit.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.