Mit Humor hat Rangnick auch die Amis „gewonnen“

Der Mann versteht es, den Finger in die Wunde zu legen. Aber charmant, mit Humor. Da macht Ralf Rangnick auch vor den US-Amerikanern nicht Halt. So schmunzelte Österreichs Teamchef darüber, dass in der San-Francisco-Bay-Arena zwar – wie von der FIFA vorgeschrieben – der Stadionsponsor abgedeckt wurde. Aber nur stümperhaft mit Abdeckplanen, so schien der „Levi’s“-Schriftzug mehrmals durch.