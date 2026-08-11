Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Thalgau drehte Spiel

Aufsteiger kassiert erneut späten Nackenschlag

Salzburg: Sport-Nachrichten
11.08.2026 20:57
Zuerst Tor, dann Verletzung: Dzejlan Halilovic.
Zuerst Tor, dann Verletzung: Dzejlan Halilovic.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Christoph Kolland
Von Christoph Kolland

Die Rückkehr von Berndorf in die Salzburger Liga ist in den ersten zwei Runden geprägt von sehr späten Rückschlägen. Wie gegen den SAK verloren die Flachgauer auch gegen Thalgau durch einen Treffer in der Nachspielzeit. Anif setzte sich klar bei Golling durch. Eugendorf glich spät gegen die Seekirchen Juniors aus.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Mehr als neun Jahre (2. Juni 2017) muss Berndorf auf einen Punkt in der Salzburger Liga warten. Dienstagabend wäre es fast wieder soweit gewesen, doch wie schon am Freitag gegen den SAK setzte es in der Nachspielzeit den K. o. – Treffer. Thalgau bezwang den Aufsteiger knapp mit 3:2. „Sehr bitter. So stehen wir nach zwei Spielen mit null Punkten da“, ärgerte sich Sektionsleiter Herbert Kohlbacher. Man halte zwar gut mit. Was die Reife angeht, so eine Führung über die Zeit zu bringen, ist es aktuell aber ein Lernprozess. „Uns fehlt in Wahrheit eine Viertelstunde“, meinte Kohlbacher.

Verletzung bei Thalgaus Torschützen Halilovic
So durfte Thalgau um Obmann Stefan Eiterer jubeln. „Man hätte nicht geglaubt, dass wir das Spiel noch gewinnen.“ Denn Berndorf hatte zwischenzeitlich die Chance auf das 3:1, vergab aber. So kamen die Hausherren um Doppelpacker Sebastian Wörndl noch einmal auf. Nach dem Siegestreffer kurz vor dem Abpfiff brach freilich der große Jubel aus. Bitter ob der ohnehin schon angespannten Personalsituation: Heimkehrer Dzejlan Halilovic (nach Stationen beim BSK und FC Pinzgau wieder bei Jugendklub Thalgau) verletzte sich in einem Zweikampf. „Da müssen wir schauen, wie schlimm es ist“, seufzte Eiterer.

Ebenfalls sehr spät kassierten die Seekirchen Juniors noch einen Gegentreffer gegen Eugendorf. Lange hatten die Wallerseer, ebenfalls ein Aufsteiger, die Partie unter Kontrolle, führten sogar 3:1. Doch tief in der Nachspielzeit kämpfte sich der Gastgeber zurück und ergatterte durch das 3:3 den zweiten Punkt dieser Spielzeit.

Lesen Sie auch:
Austria-Sportchef Roli Kirchler ärgert sich über die Situation.
„Kommunikationsfehler“
Austria Salzburg pfuscht bei Jugendregel
11.08.2026
„Nehmen wir so an!“
Zeller Eisbären schlüpfen in eine neue Rolle
11.08.2026
Sport Tv Logo
Supercup in Salzburg
„Haben aktuell eine abstrakt hohe Terrorgefahr“
11.08.2026

Wenig zu jubeln hat der dritte Aufsteiger Golling. Die Tennengauer verloren gegen das in der Vorsaison noch strauchelnde Anif mit 2:4. 

Golling-Trainer Philip Buck: „Sie haben unsere Fehler aufgezeigt und wir sind viel zu spät aufgewacht. Mit den Chancen am Ende hätte es vielleicht noch spannend werden können, es hat aber doch noch einiges gefehlt.“

Durfte sich spät über den Ausgleich freuen: SAK-Coach Heimo Pfeifenberger.
Durfte sich spät über den Ausgleich freuen: SAK-Coach Heimo Pfeifenberger.(Bild: Andreas Tröster)

Ausgeglichen verlief indes das Match des SAK gegen Siezenheim. Nachdem Ex-Profi Philipp Sturm die Gäste in Führung brachte, drückten die Nonntaler. „Der Ausgleich (von Taim Hamsho, Anm.) war überfällig. Von uns war es aber kein gutes Spiel“, meinte SAK-Obmann Walter Larionows.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg: Sport-Nachrichten
11.08.2026 20:57
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
BerndorfThalgau
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
143.007 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
110.531 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.299 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1730 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1357 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1096 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Mehr Salzburg: Sport-Nachrichten
Thalgau drehte Spiel
Aufsteiger kassiert erneut späten Nackenschlag
Irre Schlussphase
Grünau gewinnt Krimi bei Ex-Bundesligist
In Salzburgs Altstadt
Supercup-Sause kommt nur langsam in Fahrt
„Nehmen wir so an!“
Zeller Eisbären schlüpfen in eine neue Rolle
Sport Tv Logo
Supercup in Salzburg
„Haben aktuell eine abstrakt hohe Terrorgefahr“

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf