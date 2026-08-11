Aufsteiger kassiert erneut späten Nackenschlag

Wenig zu jubeln hat der dritte Aufsteiger Golling. Die Tennengauer verloren gegen das in der Vorsaison noch strauchelnde Anif mit 2:4.

Golling-Trainer Philip Buck: „Sie haben unsere Fehler aufgezeigt und wir sind viel zu spät aufgewacht. Mit den Chancen am Ende hätte es vielleicht noch spannend werden können, es hat aber doch noch einiges gefehlt.“