Grünau gewinnt Krimi bei Ex-Bundesligist

Die erste englische Runde in der Nordliga brachte ein packendes Salzburger Derby zwischen Grödig und Wals-Grünau. Besonders die Schlussphase hatte es in sich. Indes kassierte Seekirchen bei den LASK Amateuren eine ordentliche Packung. Kuchl gewann in St. Johann und der FC Pinzgau verlor zum dritten Mal in Folge.
Für die Nordliga-Teams kommt in diesen Tagen fast schon Profi-Flair auf. Wegen der ersten englischen Woche stehen nämlich binnen einer Woche drei Spiele an. Zu diesem frühen Zeitpunkt der Saison darf das aber auch für die Amateurkicker von der Fitness her kein Problem sein. „Ich habe lieber Spiele als Trainings“, gab Grödigs Thomas Niedermüller zu. Er war am Dienstagabend einer der Hauptakteure im Duell mit Wals-Grünau.
Das bewiesen Grödig und Wals-Grünau, die sich im direkten Duell am Untersberg gegenüberstanden. In einer Partie, in der es viel hin und her ging, setzten sich am Ende die Gäste mit 3:2 durch. Sebastian Müller (21.) brachte sein Team in Führung, Andrej Lazarevic (45.) glich kurz vor der Pause für die Hausherren aus. Grödigs Meisterkicker Maximilian Gsenger (familienbedingt) und Simon Ernemann (berufliche Gründe) wurden in der Halbzeit beim Stand von 1:1 in den fußballerischen Ruhestand verabschiedet.
Danach schlugen die Gäste dank eines Traumfreistoßes von Valdrin Kadrija (49.) die Führung zurück. Grödig lief an und kam erst in der Nachspielzeit durch Thomas Niedermüller zum Ausgleich. Praktisch direkt nach Wiederanpfiff bekam Grünau einen Elfmeter zugesprochen: Christian Schnöll verwertete zum 3:2-Auswärtssieg. Bitterer Wermutstropfen: Müller verletzte sich in einem Zweikampf, musste mit geschwollenem Knöchel ins Krankenhaus fahren.
Für den FC Pinzgau bedeutet die hohe Anzahl an Spielen in so kurzer Zeit auch viele Enttäuschungen innerhalb von wenigen Tagen. Denn auch nach Runde drei stehen die Saalfeldener – die ohne Torjäger Joey Zottl auskommen mussten – mit null Punkten da. Wallern war eine Nummer zu groß, gewann am Ende verdient 4:1. „Wir waren einige Minuten nicht am Platz und teilweise kopflos. Wir wissen aber, wo die Hebel anzusetzen sind“, brachte es Pinzgau-Cheftrainer Thomas Eder nach der Partie auf den Punkt.
LASK-Amateure schießen Seekirchen ab
Noch schlechter ergeht es nur Seekirchen. Für die Wallerseer setzte es eine 0:8-Niederlage bei den LASK Amateuren. In der Vorsaison mit 83 Treffern noch zweitbeste Offensive der Westliga, steht das Team von Mario Lapkalo in dieser Spielzeit noch ohne Treffer da . . .
Etwas besser lief es indes für Aufsteiger Hallein. Die Salinenstädter knöpften Dietach daheim ein 2:2-Unentschieden ab und bleiben in der Nordliga weiter ungeschlagen. „Bei uns sorgt das für ein sehr gutes Gefühl. Das Unentschieden geht so in Ordnung“, sagte UFC-Sportboss David König, der auch eine Siegeschance gesehen hat. „Wenn wir 100 Prozent geben, statt 90, dann hätten wir auch gewinnen können.“
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