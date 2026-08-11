Grünau gewinnt Krimi bei Ex-Bundesligist

Für den FC Pinzgau bedeutet die hohe Anzahl an Spielen in so kurzer Zeit auch viele Enttäuschungen innerhalb von wenigen Tagen. Denn auch nach Runde drei stehen die Saalfeldener – die ohne Torjäger Joey Zottl auskommen mussten – mit null Punkten da. Wallern war eine Nummer zu groß, gewann am Ende verdient 4:1. „Wir waren einige Minuten nicht am Platz und teilweise kopflos. Wir wissen aber, wo die Hebel anzusetzen sind“, brachte es Pinzgau-Cheftrainer Thomas Eder nach der Partie auf den Punkt.