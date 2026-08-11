Hier will der FC Red Bull Salzburg nachrüsten

Dafür planen sie „Krone“-Infos zufolge auf einer Position noch einmal aktiv zu werden. Der Abgang von Adam Daghim kam zwar nicht überraschend, sorgt aber dafür, dass Qualität auf den Außenbahnen verloren ging. Darauf liegt nun der Fokus, bis Anfang September soll ein neuer Flügelflitzer in Salzburg anheuern. Zu den Kandidaten soll der 23-jährige Franzose Junior Kadile von Servette Genf sein.