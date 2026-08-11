Hier will der FC Red Bull Salzburg nachrüsten

Der Kader des FC Red Bull Salzburg ist weiterhin gut gefüllt. Während Sport-Geschäftsführer Marcus Mann am Dienstag einen weiteren Mitläufer abgeben konnte, befinden sich noch einige Verkaufskandidaten im Verein. Der Klub ist guter Dinge und hält zugleich Ausschau nach einem Neuzugang, wie die „Krone“ weiß.
Bis zum 7. September ist das Transferfenster in diesem Sommer in Österreich geöffnet. Vier Wochen bleiben den Verantwortlichen von Bundesligist Salzburg daher noch, um den Kader einerseits zu verkleinern und andererseits zu verstärken.
Sport-Geschäftsführer Marcus Mann hatte in den vergangenen Monaten alle Hände voll zu tun, um an der Salzach auszumisten. Dabei hat er ganze Arbeit geleistet und zahlreiche Akteure für gutes Geld verkaufen können.
Red Bull Salzburg hat knapp 80 Millionen Euro eingenommen
Knapp 80 Millionen Euro haben die Bullen allein in dieser Transferphase bereits eingenommen, selbst für Mega-Flop Bobby Clark gab es am Ende rund acht Millionen von Derby County.
Am Dienstag kam mit Zeteny Jano ein weiterer Abgang hinzu. Der 21-Jährige, dem nie der Durchbruch gelang, wechselte zum deutschen Drittligisten Jahn Regensburg rund um den Salzburger Kapitän Felix Strauss.
Terzic nach Italien? Kjaergaard zuletzt in der Startelf
Bei Aleksa Terzic könnte sich in Bälde ebenfalls etwas tun. Der Serbe wird von Frosinone umworben. Auch bei Rekordeinkauf Lucas Gourna-Douath ist der Klub zuversichtlich, in den kommenden vier Wochen Vollzug vermelden zu können.
Maurits Kjaergaard zählt ebenfalls weiterhin zu den Verkaufskandidaten. Der Däne kämpfte sich zuletzt zurück in die Startelf von Trainer Danny Röhl, will aber den nächsten Schritt machen. Die Bullen werden ihm dabei keine Steine in den Weg legen.
Dafür planen sie „Krone“-Infos zufolge auf einer Position noch einmal aktiv zu werden. Der Abgang von Adam Daghim kam zwar nicht überraschend, sorgt aber dafür, dass Qualität auf den Außenbahnen verloren ging. Darauf liegt nun der Fokus, bis Anfang September soll ein neuer Flügelflitzer in Salzburg anheuern. Zu den Kandidaten soll der 23-jährige Franzose Junior Kadile von Servette Genf sein.
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