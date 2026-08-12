Salzburg rüstet sich für den Fan-Ansturm

Supercup, super viel los! Am Mittwoch pilgern Tausende in die Salzburger Altstadt. Für beide Fanlager gibt es eigene Fanzonen. Eine wichtige Verkehrsverbindung könnte phasenweise gesperrt sein ...
Das Kleßheimer Stadion ist längst strikte Sperrzone. Dichte Gitter blockieren großflächig den Zugang zum Areal, nur knapp 4000 akkreditierte Personen haben noch Zugang. Am Mittwochabend gesellen sich noch 30.000 Fußballfans hinzu. Sie alle konnten eines der begehrten Tickets für das Finale des Supercups zwischen Paris St. Germain und Aston Villa ergattern.
Zuvor werden die Anhänger aus Frankreich und England am Mittwoch die Salzburger Innenstadt unsicher machen. Für beide Fanlager gibt es separate Bereiche – und zwar am Alten Markt (Paris) und am Kapitelplatz (Aston Villa).
Die neutrale Fanzone samt Rahmenprogramm – musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Ex-Songcontest-Starter Cesar Sampson – ist am Residenzplatz. Dort steigt auch ein Public Viewing des Endspiels. Anpfiff ist um 21 Uhr, der Eintritt völlig kostenlos. 2000 Fans dürfen aufs Areal.
Zieht es die durstigen Anhänger zum Rudolfskai?
Zwischen 12 und 20 Uhr muss fallweise mit einer Komplettsperre des Rudolfskais gerechnet werden. Denn: Die dortigen Lokale und Bars sind bei internationalen und meist trinkfesten Fußballfans erfahrungsgemäß sehr beliebt.
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