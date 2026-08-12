Salzburg rüstet sich für den Fan-Ansturm

Das Kleßheimer Stadion ist längst strikte Sperrzone. Dichte Gitter blockieren großflächig den Zugang zum Areal, nur knapp 4000 akkreditierte Personen haben noch Zugang. Am Mittwochabend gesellen sich noch 30.000 Fußballfans hinzu. Sie alle konnten eines der begehrten Tickets für das Finale des Supercups zwischen Paris St. Germain und Aston Villa ergattern.