Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wegen dem Supercup

Salzburg rüstet sich für den Fan-Ansturm

Salzburg
12.08.2026 06:00
Am Dienstag blieb Zeit für Fotos mit dem Pokal. Heute wird der Andrang noch größer.
Am Dienstag blieb Zeit für Fotos mit dem Pokal. Heute wird der Andrang noch größer.(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Nikolaus Klinger
Von Nikolaus Klinger

Supercup, super viel los! Am Mittwoch pilgern Tausende in die Salzburger Altstadt. Für beide Fanlager gibt es eigene Fanzonen. Eine wichtige Verkehrsverbindung könnte phasenweise gesperrt sein ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Das Kleßheimer Stadion ist längst strikte Sperrzone. Dichte Gitter blockieren großflächig den Zugang zum Areal, nur knapp 4000 akkreditierte Personen haben noch Zugang. Am Mittwochabend gesellen sich noch 30.000 Fußballfans hinzu. Sie alle konnten eines der begehrten Tickets für das Finale des Supercups zwischen Paris St. Germain und Aston Villa ergattern.

Zuvor werden die Anhänger aus Frankreich und England am Mittwoch die Salzburger Innenstadt unsicher machen. Für beide Fanlager gibt es separate Bereiche – und zwar am Alten Markt (Paris) und am Kapitelplatz (Aston Villa).

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Die neutrale Fanzone samt Rahmenprogramm – musikalischer Höhepunkt ist der Auftritt von Ex-Songcontest-Starter Cesar Sampson – ist am Residenzplatz. Dort steigt auch ein Public Viewing des Endspiels. Anpfiff ist um 21 Uhr, der Eintritt völlig kostenlos. 2000 Fans dürfen aufs Areal.

Lesen Sie auch:
Die Freunde Bob und Greg reisten aus Birmingham an.
In Salzburgs Altstadt
Supercup-Sause kommt nur langsam in Fahrt
11.08.2026
Sport Tv Logo
Supercup in Salzburg
„Haben aktuell eine abstrakt hohe Terrorgefahr“
11.08.2026

Zieht es die durstigen Anhänger zum Rudolfskai?
Zwischen 12 und 20 Uhr muss fallweise mit einer Komplettsperre des Rudolfskais gerechnet werden. Denn: Die dortigen Lokale und Bars sind bei internationalen und meist trinkfesten Fußballfans erfahrungsgemäß sehr beliebt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Salzburg
12.08.2026 06:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
112.256 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Oberösterreich
Neuer Pfarrseelsorger tot in Autowrack gefunden
100.155 mal gelesen
Krone Plus Logo
Feuerwehrleute mussten das völlig demolierte Unfallauto bergen.
Tirol
Drei Großfamilien in Bergnot: 36 Personen geborgen
100.081 mal gelesen
In Sölden kam es zu dem Großeinsatz. Einige gerieten in felsiges Gelände (roter Kreis). Manche ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1731 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1359 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Österreich
Dürre verursacht eine Milliarde Euro Schäden
1059 mal kommentiert
Links im Bild: So sollte Mais derzeit idealerweise aussehen. Auf der rechten Seite ist der ...
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf