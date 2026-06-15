Der Fahrplan durch den Baustellen-Sommer bei Öffis

Ab Juli bremsen massive Sperren bei U-Bahn, Schnellbahn, Badner Bahn und Straßenbahnlinien den Wiener Öffi-Verkehr monatelang aus.
Wer in den kommenden Wochen mit Wiens Öffis unterwegs ist, braucht Nerven und einen Plan B. Mehrere Großbaustellen treffen U-Bahn, Schnellbahn, Badner Bahn und Straßenbahn fast zeitgleich. Am härtesten trifft es die Schnellbahn-Stammstrecke zwischen Meidling und Floridsdorf: Ab 4. Juli ist zwischen Floridsdorf und Praterstern Schluss, ab September folgt der zentrale Abschnitt zwischen Praterstern und Hauptbahnhof – für mehr als ein Jahr, bis Herbst 2027. Die „Krone“ hat mehrmals berichtet. Wir haben den weiteren Fahrplan durch den heißen Sommer.
Auch zwei U-Bahn-Linien werden geteilt
Die U3 fährt von 13. Juli bis 31. August nicht zwischen Hütteldorfer Straße und Westbahnhof, Ersatz bietet die Bim-Linie E3 sowie die Linien 46, 49 und 48A. Die U4 ist von 3. Juli bis 3. August zwischen Schwedenplatz und Landstraße unterbrochen, Fahrgäste weichen auf U1, U2 und U3 aus.
Badner Bahn pausiert, S80 neu gesperrt
Die Badner Bahn verkehrt im Sommer nur zwischen Baden und Inzersdorf, dazwischen übernimmt ein Ersatzbus. Neu ist die Sperre der S80: Die Umbauarbeiten an der Verbindungsbahn zwischen Hütteldorf und Meidling können nach gerichtlicher Genehmigung anlaufen. Ab 4. Juli pausiert die Linie voraussichtlich mehr als ein Jahr.
Bim-Linien massiv von Umleitungen betroffen
Auch zahlreiche Straßenbahnlinien sind betroffen. Die Linie 1 wird ab 7. Juli umgeleitet, die Linie 62 sogar bis Ende 2027. Linie D fährt über Stubentor, Linie 71 wird kurzgeführt. Rund um Währinger Straße sind ab 13. Juli die Linien 5, 12, 37, 38, 40, 41 und 42 betroffen – manche eingestellt, andere umgeleitet. Die Linie 31 wird wegen der Sanierung der Floridsdorfer Brücke verkürzt.
Ersatzbusse und Sonderkonzept fürs Inselfest
Für die Stammstrecken-Sperre gibt es einen Bus mit allen Halten sowie eine Direktverbindung zwischen Praterstern und Floridsdorf. Auch der City Airport Train wird auf die Straße verlegt, mit „Premium-Bussen“, wie die Betreiber versprechen.
Eine Herausforderung ist das Donauinselfest, das heuer wegen der Formel 1 in Spielberg auf das erste Ferienwochenende (3. bis 5. Juli) fällt – mitten in die Stammstrecken-Sperre. Laut APA haben die Organisatoren mit Wiener Linien und ÖBB ein Verkehrskonzept geschnürt: U6, S45 und Bim-Linie 31 fahren dichter, die Haltestelle Handelskai wird rund um die Uhr angefahren.
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