Der Fahrplan durch den Baustellen-Sommer bei Öffis

Ersatzbusse und Sonderkonzept fürs Inselfest

Für die Stammstrecken-Sperre gibt es einen Bus mit allen Halten sowie eine Direktverbindung zwischen Praterstern und Floridsdorf. Auch der City Airport Train wird auf die Straße verlegt, mit „Premium-Bussen“, wie die Betreiber versprechen.

Eine Herausforderung ist das Donauinselfest, das heuer wegen der Formel 1 in Spielberg auf das erste Ferienwochenende (3. bis 5. Juli) fällt – mitten in die Stammstrecken-Sperre. Laut APA haben die Organisatoren mit Wiener Linien und ÖBB ein Verkehrskonzept geschnürt: U6, S45 und Bim-Linie 31 fahren dichter, die Haltestelle Handelskai wird rund um die Uhr angefahren.